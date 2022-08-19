https://ria.ru/20220819/zapad-1810701569.html

TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского

TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022

TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского

Западная коалиция в поддержку киевского режима грозит развалиться под давлением экономического кризиса, к чему в том числе привели антироссийские санкции. Об... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:12

2022-08-19T12:12

2022-08-19T14:28

в мире

цены на нефть

сша

россия

москва

swift

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275737_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_9ace0dce846eb616bc5eb7d42ed4e249.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Западная коалиция в поддержку киевского режима грозит развалиться под давлением экономического кризиса, к чему в том числе привели антироссийские санкции. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш.По мнению обозревателя, США и страны Евросоюза из раза в раз недооценивали действия России, что после приводило к тяжелым для них последствиям. Инглиш напомнил, как экономические реформы 2000-х списали на везение из-за роста цен на энергетику, а защитные меры, принятые Путиным в 2014-м, после присоединения Крыма, посчитали недостаточными."С таким послужным списком недооценки устойчивости России неудивительно, что многие поддались высокомерию в ожидании ее быстрого удушения. Справедливости ради следует отметить, что принятые меры были беспрецедентными. <…> Российские банки исключили из системы международных платежей SWIFT, а российские резервы на сумму более 600 миллиардов долларов заморозили. Они должны были задушить русскую торговлю, но оказалось, что Москва была готова", — признал эксперт.Нынешние европейские власти забыли о роли России на мировом энергетическом рынке и объявили о планах прекратить импорт ее сырой нефти и природного газа.По мнению автора статьи, в Вашингтоне давно настраивали европейских партнеров на столь безрассудный шаг."Европейцев подтолкнули к этому лидеры США, которые давно выступали за замену российского трубопроводного газа американским СПГ — даже несмотря на то, что у США нет экспортного, а у ЕС нет принимающего терминала и необходимых танкерных мощностей. А теперь Европа ведет себя как начальник, который вопит: "Подожди, ты не можешь уйти, я хотел тебя сначала уволить!" — заметил он.Опросы жителей многих европейских стран, например Греции, Испании, Италии и даже Германии, свидетельствуют о том, что все больше людей не согласны с политикой правительств по вооружению Украины вместо того, чтобы подталкивать ее к прекращению огня, добавил специалист. Однако о целесообразности антироссийских действий их не спросили.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220818/gaz-1810465336.html

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, сша, россия, москва, swift, евросоюз