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TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022
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TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского
TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022
TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского
Западная коалиция в поддержку киевского режима грозит развалиться под давлением экономического кризиса, к чему в том числе привели антироссийские санкции. Об... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:12
2022-08-19T14:28
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Западная коалиция в поддержку киевского режима грозит развалиться под давлением экономического кризиса, к чему в том числе привели антироссийские санкции. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш.По мнению обозревателя, США и страны Евросоюза из раза в раз недооценивали действия России, что после приводило к тяжелым для них последствиям. Инглиш напомнил, как экономические реформы 2000-х списали на везение из-за роста цен на энергетику, а защитные меры, принятые Путиным в 2014-м, после присоединения Крыма, посчитали недостаточными."С таким послужным списком недооценки устойчивости России неудивительно, что многие поддались высокомерию в ожидании ее быстрого удушения. Справедливости ради следует отметить, что принятые меры были беспрецедентными. &lt;…&gt; Российские банки исключили из системы международных платежей SWIFT, а российские резервы на сумму более 600 миллиардов долларов заморозили. Они должны были задушить русскую торговлю, но оказалось, что Москва была готова", — признал эксперт.Нынешние европейские власти забыли о роли России на мировом энергетическом рынке и объявили о планах прекратить импорт ее сырой нефти и природного газа.По мнению автора статьи, в Вашингтоне давно настраивали европейских партнеров на столь безрассудный шаг."Европейцев подтолкнули к этому лидеры США, которые давно выступали за замену российского трубопроводного газа американским СПГ — даже несмотря на то, что у США нет экспортного, а у ЕС нет принимающего терминала и необходимых танкерных мощностей. А теперь Европа ведет себя как начальник, который вопит: "Подожди, ты не можешь уйти, я хотел тебя сначала уволить!" — заметил он.Опросы жителей многих европейских стран, например Греции, Испании, Италии и даже Германии, свидетельствуют о том, что все больше людей не согласны с политикой правительств по вооружению Украины вместо того, чтобы подталкивать ее к прекращению огня, добавил специалист. Однако о целесообразности антироссийских действий их не спросили.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, москва, swift, евросоюз
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Москва, SWIFT, Евросоюз
12:12 19.08.2022 (обновлено: 14:28 19.08.2022)
 
TNI предрек крах западной коалиции, поддерживающей Зеленского

TNI: западная поддержка Украины развалится из-за устойчивости России к санкциям

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Западная коалиция в поддержку киевского режима грозит развалиться под давлением экономического кризиса, к чему в том числе привели антироссийские санкции. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет историк и специалист по международным отношениям Роберт Инглиш.
По мнению обозревателя, США и страны Евросоюза из раза в раз недооценивали действия России, что после приводило к тяжелым для них последствиям. Инглиш напомнил, как экономические реформы 2000-х списали на везение из-за роста цен на энергетику, а защитные меры, принятые Путиным в 2014-м, после присоединения Крыма, посчитали недостаточными.
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"С таким послужным списком недооценки устойчивости России неудивительно, что многие поддались высокомерию в ожидании ее быстрого удушения. Справедливости ради следует отметить, что принятые меры были беспрецедентными. <…> Российские банки исключили из системы международных платежей SWIFT, а российские резервы на сумму более 600 миллиардов долларов заморозили. Они должны были задушить русскую торговлю, но оказалось, что Москва была готова", — признал эксперт.
Нынешние европейские власти забыли о роли России на мировом энергетическом рынке и объявили о планах прекратить импорт ее сырой нефти и природного газа.

"Отлично, — ответили русские, — мы можем ускорить ваш переход на новые источники энергии, сократив поставки газа, которые мы вам отправляем прямо сейчас". На что в ЕС в панике ответили: "Подождите, мы так не будем готовы вам навредить, прекратив импорт газа до 2026 года! Вы нас шантажируете!" — сыронизировал Инглиш.

По мнению автора статьи, в Вашингтоне давно настраивали европейских партнеров на столь безрассудный шаг.
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"Европейцев подтолкнули к этому лидеры США, которые давно выступали за замену российского трубопроводного газа американским СПГ — даже несмотря на то, что у США нет экспортного, а у ЕС нет принимающего терминала и необходимых танкерных мощностей. А теперь Европа ведет себя как начальник, который вопит: "Подожди, ты не можешь уйти, я хотел тебя сначала уволить!" — заметил он.
Опросы жителей многих европейских стран, например Греции, Испании, Италии и даже Германии, свидетельствуют о том, что все больше людей не согласны с политикой правительств по вооружению Украины вместо того, чтобы подталкивать ее к прекращению огня, добавил специалист. Однако о целесообразности антироссийских действий их не спросили.

"Официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках "победить Россию". О чем молчат, так это о том, что эта политика никогда не подвергалась проверке выборами. Многие ворчат, что подобные меры были навязаны высокооплачиваемыми "брюссельскими бюрократами", неподотчетными ни одному избирателю от народа, создавая "фальшивую солидарность", которая, вероятно, рухнет под усилением экономического давления", — посетовал Инглиш.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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