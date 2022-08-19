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Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
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Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев
Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев
Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:31
2022-08-19T16:27
николай патрушев
совет безопасности рф
россия
шос
украина
в мире
ташкент
нато
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев."События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", — сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ России.Это намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса, отметил секретарь российского Совбеза."Аналогичные действия американцы пытаются предпринимать и в отношении наших китайских партнеров, что показала недавняя провокация США на Тайване", — добавил Патрушев.
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николай патрушев, совет безопасности рф, россия, шос, украина, в мире, ташкент, нато, сша
Николай Патрушев, Совет Безопасности РФ, Россия, ШОС, Украина, В мире, Ташкент, НАТО, США
10:31 19.08.2022 (обновлено: 16:27 19.08.2022)
 
Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев

Патрушев: Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.
"События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", — сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ России.
Это намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса, отметил секретарь российского Совбеза.
"Аналогичные действия американцы пытаются предпринимать и в отношении наших китайских партнеров, что показала недавняя провокация США на Тайване", — добавил Патрушев.
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Николай ПатрушевСовет Безопасности РФРоссияШОСУкраинаВ миреТашкентНАТОСША
 
 
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