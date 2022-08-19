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Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев

Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022

Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев

Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:31

2022-08-19T10:31

2022-08-19T16:27

николай патрушев

совет безопасности рф

россия

шос

украина

в мире

ташкент

нато

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев."События вокруг Украины показывают, что западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной, к которому они не прекращают готовиться", — сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ России.Это намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса, отметил секретарь российского Совбеза."Аналогичные действия американцы пытаются предпринимать и в отношении наших китайских партнеров, что показала недавняя провокация США на Тайване", — добавил Патрушев.

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Владимир Лаврентьев

николай патрушев, совет безопасности рф, россия, шос, украина, в мире, ташкент, нато, сша