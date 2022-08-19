18:30 19.08.2022 (обновлено: 19:34 19.08.2022)
Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС
Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Украины в отношении ЗАЭС
© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 авг — РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в Twitter.
"Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях", — говорится в заявлении.
В письме подчеркивается, что "США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе".
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.