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Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС
Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС
Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T18:30
2022-08-19T19:34
в мире
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ООН, 19 авг — РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в Twitter.В письме подчеркивается, что "США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе".В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
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в мире, совет безопасности оон, запорожская аэс, россия, украина, оон, запорожская область
В мире, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Россия, Украина, ООН, Запорожская область
18:30 19.08.2022 (обновлено: 19:34 19.08.2022)
 
Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС

Россия распространила в Совбезе ООН письмо с описанием провокаций Украины в отношении ЗАЭС

© AP Photo / Osamu HondaЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Osamu Honda
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 19 авг — РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в Twitter.

"Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, в котором содержится информация о провокациях украинского режима в отношении Запорожской АЭС, а также их потенциальных последствиях", — говорится в заявлении.

В письме подчеркивается, что "США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе".
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
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