https://ria.ru/20220819/zaes-1810853982.html

Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС

Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС

Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T18:30

2022-08-19T18:30

2022-08-19T19:34

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ООН, 19 авг — РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с описанием провокаций Киева в отношении Запорожской АЭС и их возможных последствий, сообщило постпредство страны в Twitter.В письме подчеркивается, что "США продолжают хранить молчание по поводу объективных данных об обстрелах и о ситуации на АЭС, таким образом поощряя безнаказанность киевского режима и внося вклад в возможную катастрофу в Европе".В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, совет безопасности оон, запорожская аэс, россия, украина, оон, запорожская область