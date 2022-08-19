16:30 19.08.2022 (обновлено: 19:37 19.08.2022)
Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы
Сотрудники Запорожской АЭС записали видео, в которых призвали Киев прекратить обстрелы
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции.
Ролики опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым располагается атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС появилось открытое письмо, подписанное более чем 50 работниками, с призывами прекратить обстрелы.
"Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольной украинским войскам. — Прим. ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал действующий сотрудник станции Андрей Луганый.
С подобными видеообращениями выступили еще трое бывших работников АЭС, в том числе уволенные при украинской власти за участие в параде по случаю Дня Победы. Они также призвали мировое сообщество остановить безумие и обстрелы со стороны Украины и не допустить ядерной катастрофы.
"Сейчас киевские власти обстреливают Запорожскую атомную станцию и город Энергодар из самых различных видов артиллерии. Они додумались стрелять по хранилищу отработанных ядерных отходов, они стреляют по открытому распределительному устройству, по дачному поселку… Я призываю солдат армии думать, прежде чем они нажимают на курок, на гашетку, прежде чем они стреляют в нашу сторону", — заявил экс-сотрудник станции Влад Лаврик.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
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