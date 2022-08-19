https://ria.ru/20220819/zaes-1810798477.html

Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы - РИА Новости, 19.08.2022

Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:30

2022-08-19T16:30

2022-08-19T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции.Ролики опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым располагается атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС появилось открытое письмо, подписанное более чем 50 работниками, с призывами прекратить обстрелы."Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольной украинским войскам. — Прим. ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал действующий сотрудник станции Андрей Луганый.С подобными видеообращениями выступили еще трое бывших работников АЭС, в том числе уволенные при украинской власти за участие в параде по случаю Дня Победы. Они также призвали мировое сообщество остановить безумие и обстрелы со стороны Украины и не допустить ядерной катастрофы.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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