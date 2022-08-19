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Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы - РИА Новости, 19.08.2022
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Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы
Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы - РИА Новости, 19.08.2022
Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы
Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:30
2022-08-19T19:37
в мире
энергодар
украина
днепр (город)
запорожская аэс
запорожская область
антониу гутерреш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции.Ролики опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым располагается атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС появилось открытое письмо, подписанное более чем 50 работниками, с призывами прекратить обстрелы."Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольной украинским войскам. — Прим. ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал действующий сотрудник станции Андрей Луганый.С подобными видеообращениями выступили еще трое бывших работников АЭС, в том числе уволенные при украинской власти за участие в параде по случаю Дня Победы. Они также призвали мировое сообщество остановить безумие и обстрелы со стороны Украины и не допустить ядерной катастрофы.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, энергодар, украина, днепр (город), запорожская аэс, запорожская область, антониу гутерреш, игорь конашенков, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, оон
В мире, Энергодар, Украина, Днепр (город), Запорожская АЭС, Запорожская область, Антониу Гутерреш, Игорь Конашенков, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ООН
16:30 19.08.2022 (обновлено: 19:37 19.08.2022)
 
Сотрудники Запорожской АЭС призвали Киев прекратить обстрелы

Сотрудники Запорожской АЭС записали видео, в которых призвали Киев прекратить обстрелы

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Бывшие и действующие сотрудники Запорожской АЭС записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы атомной станции.
Ролики опубликованы в Telegram-канале администрации города Энергодар, рядом с которым располагается атомная станция. Ранее в официальном Telegram-канале Запорожской АЭС появилось открытое письмо, подписанное более чем 50 работниками, с призывами прекратить обстрелы.
"Последние пару недель происходит большое количество обстрелов как города, так и непосредственно промышленной площадки станции. Люди видят и прекрасно понимают, кто это делает. Я обращаюсь к тем, кто принимает решение с той стороны Днепра (подконтрольной украинским войскам. — Прим. ред.). Пожалуйста, прекратите, ваши действия настолько необдуманны и опасны, что могут привести к международной катастрофе. Погибнут люди", — сказал действующий сотрудник станции Андрей Луганый.
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С подобными видеообращениями выступили еще трое бывших работников АЭС, в том числе уволенные при украинской власти за участие в параде по случаю Дня Победы. Они также призвали мировое сообщество остановить безумие и обстрелы со стороны Украины и не допустить ядерной катастрофы.

"Сейчас киевские власти обстреливают Запорожскую атомную станцию и город Энергодар из самых различных видов артиллерии. Они додумались стрелять по хранилищу отработанных ядерных отходов, они стреляют по открытому распределительному устройству, по дачному поселку… Я призываю солдат армии думать, прежде чем они нажимают на курок, на гашетку, прежде чем они стреляют в нашу сторону", — заявил экс-сотрудник станции Влад Лаврик.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав Российской Федерации.
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В миреЭнергодарУкраинаДнепр (город)Запорожская АЭСЗапорожская областьАнтониу ГутеррешИгорь КонашенковКиевВладимир РоговВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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