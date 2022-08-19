https://ria.ru/20220819/zaes-1810699989.html

Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС

Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС

Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:07

2022-08-19T12:07

2022-08-19T12:16

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Удивляет, а может не удивляет уже позиция западных стран. Они по сути дела отказываются осудить подобные действия, хотя бы высказаться в пользу того, чтобы они прекратились. Думаю, что и по двусторонним каналам они с украинцами не очень работают. То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать" , - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская аэс, украина, россия, магатэ