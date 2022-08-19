12:07 19.08.2022 (обновлено: 12:16 19.08.2022)
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС
Постпред при МАГАТЭ: действия Запада показывают, что на ядерную безопасность им наплевать
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Удивляет, а может не удивляет уже позиция западных стран. Они по сути дела отказываются осудить подобные действия, хотя бы высказаться в пользу того, чтобы они прекратились. Думаю, что и по двусторонним каналам они с украинцами не очень работают. То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать" , - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.