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Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/zaes-1810699989.html
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС
Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:07
2022-08-19T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
украина
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Удивляет, а может не удивляет уже позиция западных стран. Они по сути дела отказываются осудить подобные действия, хотя бы высказаться в пользу того, чтобы они прекратились. Думаю, что и по двусторонним каналам они с украинцами не очень работают. То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать" , - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, запорожская аэс, украина, россия, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Украина, Россия, МАГАТЭ
12:07 19.08.2022 (обновлено: 12:16 19.08.2022)
 
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС

Постпред при МАГАТЭ: действия Запада показывают, что на ядерную безопасность им наплевать

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Действия западных стран показывают, что, вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Удивляет, а может не удивляет уже позиция западных стран. Они по сути дела отказываются осудить подобные действия, хотя бы высказаться в пользу того, чтобы они прекратились. Думаю, что и по двусторонним каналам они с украинцами не очень работают. То есть, демонстрируют что вопреки их декларациям, заявлениям, на самом деле на соображения ядерной безопасности им наплевать" , - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 09:06Специальная военная операция на Украине
В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСУкраинаРоссияМАГАТЭ
 
 
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