https://ria.ru/20220819/zaes-1810675724.html

В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС

В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС

Демилитаризованная зона на Запорожской АЭС невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО, заявил член главного совета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:09

2022-08-19T11:09

2022-08-19T13:48

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская аэс

запорожская область

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Запорожской АЭС невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Таким образом Рогов отреагировал на слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который призвал вывести военную технику и персонал с территории АЭС. Сейчас станция контролируется ВС России.По словам представителя запорожской ВГА, такое "безответственное заявление" мог сделать человек, "либо не понимающий рисков, либо, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии".Рогов считает "реальным конструктивным действием" введение на станции режима тишины с "жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение".Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД объясняли оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/zaes-1810637532.html

https://ria.ru/20220819/oon-1810650523.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская аэс, запорожская область