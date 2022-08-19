11:09 19.08.2022 (обновлено: 13:48 19.08.2022)
В Запорожье объяснили невозможность демилитаризованной зоны на ЗАЭС
Член запорожской ВГА Рогов: от катастрофы ЗАЭС защищают только российские ПВО
Запорожская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Демилитаризованная зона на Запорожской АЭС невозможна, потому что от катастрофы станцию защищают только средства российской ПВО, заявил член главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Почему недопустима демилитаризация атомной станции? Ответ очевиден: потому что сегодня только российские системы ПВО и только российские солдаты защищают атомную станцию от уничтожения и непоправимых последствий, от техногенной катастрофы и от всего того, что человечеству придется расхлебывать не один десяток лет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Таким образом Рогов отреагировал на слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который призвал вывести военную технику и персонал с территории АЭС. Сейчас станция контролируется ВС России.
По словам представителя запорожской ВГА, такое "безответственное заявление" мог сделать человек, "либо не понимающий рисков, либо, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии".
Рогов считает "реальным конструктивным действием" введение на станции режима тишины с "жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение".
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД объясняли оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.