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Патрушев обвинил в возможной катастрофе на ЗАЭС США и Британию - РИА Новости, 19.08.2022
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Патрушев обвинил в возможной катастрофе на ЗАЭС США и Британию
Патрушев обвинил в возможной катастрофе на ЗАЭС США и Британию - РИА Новости, 19.08.2022
Патрушев обвинил в возможной катастрофе на ЗАЭС США и Британию
Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:53
2022-08-19T10:53
в мире
россия
вашингтон (штат)
лондон
запорожская аэс
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, россия, вашингтон (штат), лондон, запорожская аэс, шос
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Лондон, Запорожская АЭС, ШОС
10:53 19.08.2022
 
Патрушев обвинил в возможной катастрофе на ЗАЭС США и Британию

Секретарь Совбеза Патрушев: США и Британия будут ответственны за катастрофу на ЗАЭС

Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"С подачи американцев украинцы, не переставая, наносят удары по критически важным объектам инфраструктуры Запорожской АЭС. Если техногенная катастрофа произойдет, ее последствия будут ощущаться во всех уголках мира. При этом всю ответственность за нее будут нести именно Вашингтон, Лондон и их приспешники", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Cовбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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