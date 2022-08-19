https://ria.ru/20220819/zaes-1810646421.html

В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС

В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС

Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:06

2022-08-19T09:06

2022-08-19T09:06

специальная военная операция на украине

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность объекта, безответственное и не может быть воплощено в жизнь, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее Гутерреш заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте."Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН", - сказал Рогов агентству.По его словам, реальное конструктивное действие по АЭС - это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/zaes-1810637532.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/zaes-1810584272.html

энергодар

днепр (город)

европа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, оон