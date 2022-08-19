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В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС
В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС
Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:06
2022-08-19T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
днепр (город)
европа
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность объекта, безответственное и не может быть воплощено в жизнь, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее Гутерреш заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте."Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН", - сказал Рогов агентству.По его словам, реальное конструктивное действие по АЭС - это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Запорожская АЭС, ООН
09:06 19.08.2022
 
В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС

В Запорожье отвергли идею генсека ООН Гутерреша о выводе с ЗАЭС российских военнослужащих

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность объекта, безответственное и не может быть воплощено в жизнь, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Гутерреш заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 07:08В мире
Систему защиты ЗАЭС усилили, заявили власти Запорожской области
"Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН", - сказал Рогов агентству.
По его словам, реальное конструктивное действие по АЭС - это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.
"Как только этот режим будет введен и боевики Зеленского будут осознавать всю тяжесть последствий, то никаких проблем на атомной станции и вокруг нее не будет по определению", - подчеркнул Рогов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
18 августа, 19:11В мире
Рогов: если остановить ЗАЭС, на Украине наступит энергетический кризис
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаЗапорожская АЭСООН
 
 
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