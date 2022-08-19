В Запорожье отвергли идею генсека ООН о демилитаризованной зоне на ЗАЭС
В Запорожье отвергли идею генсека ООН Гутерреша о выводе с ЗАЭС российских военнослужащих
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о создании демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС и выводе оттуда российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность объекта, безответственное и не может быть воплощено в жизнь, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее Гутерреш заявил, что зона ЗАЭС должна быть демилитаризована, военная техника и персонал должны быть выведены со станции, следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте.
"Это исключено. Это безответственное заявление. Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН", - сказал Рогов агентству.
По его словам, реальное конструктивное действие по АЭС - это введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за его нарушение.
"Как только этот режим будет введен и боевики Зеленского будут осознавать всю тяжесть последствий, то никаких проблем на атомной станции и вокруг нее не будет по определению", - подчеркнул Рогов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.