https://ria.ru/20220819/zaes-1810632248.html

Посольство России ответило на заявления Вашингтона по ситуации вокруг ЗАЭС

Посольство России ответило на заявления Вашингтона по ситуации вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Посольство России ответило на заявления Вашингтона по ситуации вокруг ЗАЭС

Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T04:59

2022-08-19T04:59

2022-08-19T05:51

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Откровенная ложь США по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) подталкивает украинских военных к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, заявило в своем Telegram-канале посольство России в Вашингтоне."Замалчивание администрацией этих фактов (обстрелов станции — ред.) недопустимо и лишь поощряет безнаказанность Киева. Между тем под хвалебную риторику Вашингтона киевский режим продолжает систематически наносить удары по ЗАЭС", - говорится в сообщении.Дипломаты опровергли версию госдепартамента, согласно которой Россия якобы пренебрегает вопросами ядерной безопасности и применяет насилие к сотрудникам атомной станции.Посольство предупредило, что безответственная риторика США подталкивает украинских военных "к реализации преступных планов, чреватых техногенной катастрофой, с последствиями которой Европе придется справляться многие десятилетия".Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. В среду они выпустили по району атомной станции не менее шести снарядов, сама станция не пострадала. Также массированному обстрелу подвергся Энергодар.Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, ввод международных сил и обвинение России в ядерном терроризме.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что взятие российскими военными электростанции под охрану с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов оправдано.

https://radiosputnik.ria.ru/20220818/zaes-1810601032.html

https://ria.ru/20220819/energodar-1810627111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, украина