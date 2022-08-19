https://ria.ru/20220819/yuan-1810649090.html
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах - РИА Новости, 19.08.2022
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:22
2022-08-19T09:22
2022-08-19T12:23
экономика
россия
китай
гонконг
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных межбанковской системы SWIFT.На нашу страну по итогам прошлого месяца пришлось почти 4 процента всех торговых расчетов в юанях за пределами материкового Китая. В июне этот показатель составлял 1,42 процента.Россия в этом рейтинге уступила только Гонконгу с заметными 70,93 процента и Великобритании с 6,35 процента. Сразу за Российской Федерацией идут Сингапур с 3,77 процента и США с 2,98 процента.
https://ria.ru/20220714/yuan-1802230490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, гонконг
Экономика, Россия, Китай, Гонконг
09:22 19.08.2022 (обновлено: 12:23 19.08.2022)
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
Россия в июле поднялась на третье место по использованию юаня в международных расчетах