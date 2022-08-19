Рейтинг@Mail.ru
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/yuan-1810649090.html
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах - РИА Новости, 19.08.2022
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах
Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:22
2022-08-19T12:23
экономика
россия
китай
гонконг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных межбанковской системы SWIFT.На нашу страну по итогам прошлого месяца пришлось почти 4 процента всех торговых расчетов в юанях за пределами материкового Китая. В июне этот показатель составлял 1,42 процента.Россия в этом рейтинге уступила только Гонконгу с заметными 70,93 процента и Великобритании с 6,35 процента. Сразу за Российской Федерацией идут Сингапур с 3,77 процента и США с 2,98 процента.
https://ria.ru/20220714/yuan-1802230490.html
россия
китай
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, гонконг
Экономика, Россия, Китай, Гонконг
09:22 19.08.2022 (обновлено: 12:23 19.08.2022)
 
Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Россия в июле поднялась на третье место по использованию юаня в международных расчетах

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Китайские юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных межбанковской системы SWIFT.
На нашу страну по итогам прошлого месяца пришлось почти 4 процента всех торговых расчетов в юанях за пределами материкового Китая. В июне этот показатель составлял 1,42 процента.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:00
"Азиатские рельсы": стоит ли россиянам вкладываться в юань
Россия в этом рейтинге уступила только Гонконгу с заметными 70,93 процента и Великобритании с 6,35 процента. Сразу за Российской Федерацией идут Сингапур с 3,77 процента и США с 2,98 процента.
 
ЭкономикаРоссияКитайГонконг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала