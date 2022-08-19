https://ria.ru/20220819/yuan-1810649090.html

Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах - РИА Новости, 19.08.2022

Россия заняла третье место по использованию юаня в международных расчетах

Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:22

2022-08-19T09:22

2022-08-19T12:23

экономика

россия

китай

гонконг

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости/Прайм. Россия по итогам июля поднялась сразу на четыре строчки и заняла третье место в мире по использованию юаня в международных расчетах, следует из данных межбанковской системы SWIFT.На нашу страну по итогам прошлого месяца пришлось почти 4 процента всех торговых расчетов в юанях за пределами материкового Китая. В июне этот показатель составлял 1,42 процента.Россия в этом рейтинге уступила только Гонконгу с заметными 70,93 процента и Великобритании с 6,35 процента. Сразу за Российской Федерацией идут Сингапур с 3,77 процента и США с 2,98 процента.

https://ria.ru/20220714/yuan-1802230490.html

россия

китай

гонконг

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, гонконг