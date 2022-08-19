https://ria.ru/20220819/vybory-1810879440.html

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России - РИА Новости, 19.08.2022

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России

Прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными, заявила... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:00

2022-08-19T21:00

2022-08-19T21:00

политика

владимир путин

россия

элла памфилова

общество

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, для того, чтобы доверие к избирательной системе росло, большое значение придается наблюдению за ходом выборов."И оно (наблюдение - ред.) у нас развивается, хочу сказать, что сейчас оно у нас уже многослойное. И первый уровень - это непосредственно сами комиссии, поскольку в них же есть представители всех партий ныне действующих,... поскольку они конкурируют на выборах, это внутренний самоконтроль, он работает. Второе - это то, что возрастет число наблюдателей непосредственно от кандидатов и партий, которые могут работать на избирательных участках во время голосования. Третье - у нас развивается общественное наблюдение", - отметила Памфилова.

https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html

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политика, владимир путин, россия, элла памфилова, общество