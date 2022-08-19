Рейтинг@Mail.ru
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/vybory-1810879440.html
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России - РИА Новости, 19.08.2022
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России
Прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными, заявила... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:00
2022-08-19T21:00
политика
владимир путин
россия
элла памфилова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По ее словам, для того, чтобы доверие к избирательной системе росло, большое значение придается наблюдению за ходом выборов."И оно (наблюдение - ред.) у нас развивается, хочу сказать, что сейчас оно у нас уже многослойное. И первый уровень - это непосредственно сами комиссии, поскольку в них же есть представители всех партий ныне действующих,... поскольку они конкурируют на выборах, это внутренний самоконтроль, он работает. Второе - это то, что возрастет число наблюдателей непосредственно от кандидатов и партий, которые могут работать на избирательных участках во время голосования. Третье - у нас развивается общественное наблюдение", - отметила Памфилова.
https://ria.ru/20220802/vybory-1806598015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_26:0:701:506_1920x0_80_0_0_f5711fd81b5f8db69b047feba42c4550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, элла памфилова, общество
Политика, Владимир Путин, Россия, Элла Памфилова, Общество
21:00 19.08.2022
 
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы в России

Глава ЦИК Памфилова заявила о высоком уровне прозрачности избирательной системы в России

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Хочу честно сказать, что вот эта прозрачность и открытость, она на порядок выше, чем в тех странах недружественных, которые считают себя демократичными, вот это правда", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По ее словам, для того, чтобы доверие к избирательной системе росло, большое значение придается наблюдению за ходом выборов.
"И оно (наблюдение - ред.) у нас развивается, хочу сказать, что сейчас оно у нас уже многослойное. И первый уровень - это непосредственно сами комиссии, поскольку в них же есть представители всех партий ныне действующих,... поскольку они конкурируют на выборах, это внутренний самоконтроль, он работает. Второе - это то, что возрастет число наблюдателей непосредственно от кандидатов и партий, которые могут работать на избирательных участках во время голосования. Третье - у нас развивается общественное наблюдение", - отметила Памфилова.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 11:16
В Совфеде заявили о планах ОБСЕ дискредитировать Россию перед выборами
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияЭлла ПамфиловаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала