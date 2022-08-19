https://ria.ru/20220819/vybory-1810877538.html

Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы

Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы - РИА Новости, 19.08.2022

Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:45

2022-08-19T20:45

2022-08-19T20:45

политика

элла памфилова

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сочи

единая россия

владимир путин

общество

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политической системы в России.Об этом российский лидер сказал на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая прошла в Сочи."Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь", - сказал президент.Путин также добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. И, просмотрев представленные ему материалы, отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, представители различных партий, включая ЕР.На встречу с Путиным председатель Центризбиркома пришла с брошкой в виде буквы Z, приколотой к лацкану пиджака.

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политика, элла памфилова, россия, сочи, единая россия, владимир путин, общество