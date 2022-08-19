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Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы - РИА Новости, 19.08.2022
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Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы
Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы - РИА Новости, 19.08.2022
Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:45
2022-08-19T20:45
политика
элла памфилова
россия
сочи
единая россия
владимир путин
общество
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политической системы в России.Об этом российский лидер сказал на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая прошла в Сочи."Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь", - сказал президент.Путин также добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. И, просмотрев представленные ему материалы, отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, представители различных партий, включая ЕР.На встречу с Путиным председатель Центризбиркома пришла с брошкой в виде буквы Z, приколотой к лацкану пиджака.
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политика, элла памфилова, россия, сочи, единая россия, владимир путин, общество
Политика, Элла Памфилова, Россия, Сочи, Единая Россия, Владимир Путин, Общество
20:45 19.08.2022
 
Путин: предстоящие выборы послужат развитию демократической политсистемы

Путин уверен, что сентябрьские выборы послужат развитию демократической политсистемы

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политической системы в России.
Об этом российский лидер сказал на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая прошла в Сочи.
"Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, прежде всего нужно иметь крепкий тыл, а это значит - надежную развивающуюся демократическую политическую систему. Так что и выборы, я надеюсь, будут этому способствовать, я даже не сомневаюсь", - сказал президент.
Путин также добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. И, просмотрев представленные ему материалы, отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, представители различных партий, включая ЕР.
На встречу с Путиным председатель Центризбиркома пришла с брошкой в виде буквы Z, приколотой к лацкану пиджака.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:16
Запад попытается сорвать выборы в России осенью, предупредила Памфилова
 
ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияСочиЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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