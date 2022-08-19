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Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022
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Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского
Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:48
2022-08-19T03:53
в мире
владимир путин
индонезия
россия
украина
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия, сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес."Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он в рамках фестиваля, организованного в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
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в мире, владимир путин, индонезия, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Индонезия, Россия, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20
03:48 19.08.2022 (обновлено: 03:53 19.08.2022)
 
Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Посол Таварес заявил, что Индонезия была бы рада встрече Путина и Зеленского на полях G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаммит "Группы двадцати"
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Саммит "Группы двадцати". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия, сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес.
"Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он в рамках фестиваля, организованного в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.
Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.
"Индонезия пригласила, конечно же, Россию, президента Путина, как члена "двадцатки", но и Зеленского, чтобы попробовать наладить какой-то контакт", - заключил он.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.
Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.
Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Саммит Африканского союза - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 12:33
СМИ: Индонезия настаивает на участии Африканского союза в саммите G20
 
В миреВладимир ПутинИндонезияРоссияУкраинаБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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