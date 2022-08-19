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Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2022

Посол Индонезии прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:48

2022-08-19T03:48

2022-08-19T03:53

в мире

владимир путин

индонезия

россия

украина

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Украина не обращалась к Индонезии с просьбой провести на полях саммита G20 встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в случае их очного участия, сообщил РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Таварес."Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20", - заявил он в рамках фестиваля, организованного в честь 77-й годовщины провозглашения независимости Республики Индонезия.Глава индонезийской дипмиссии в Москве отметил, что Индонезия бы хотела способствовать диалогу между двумя странами.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из "двадцатки", однако другие государства G20 с такой постановкой вопроса не согласились. Индонезия как председатель на самом высоком уровне подчеркивает, что хочет объединить "двадцатку" и не допустить ее раскола, приглашение участвовать в саммите было направлено Путину. Индонезия в порядке компромисса со странами Запада пригласила на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в G20.Ранее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.

https://ria.ru/20220718/indoneziya-1803176851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир путин, индонезия, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20