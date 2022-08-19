https://ria.ru/20220819/vs-1810716899.html

ВС России поразили шесть украинских пунктов управления

ВС России поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.08.2022

ВС России поразили шесть украинских пунктов управления

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил за сутки уничтожены четыре украинских склада с... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:51

2022-08-19T12:51

2022-08-19T12:57

специальная военная операция на украине

россия

в мире

артемовск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил за сутки уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, одна гаубица M777 в Запорожье, а также шесть пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны России."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приоморское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область