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ВС России поразили шесть украинских пунктов управления
ВС России поразили шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 19.08.2022
ВС России поразили шесть украинских пунктов управления
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил за сутки уничтожены четыре украинских склада с... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:51
2022-08-19T12:51
2022-08-19T12:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
артемовск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российских вооруженных сил за сутки уничтожены четыре украинских склада с боеприпасами и оружием в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, одна гаубица M777 в Запорожье, а также шесть пунктов управления, сообщили в пятницу в Минобороны России."За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 247-ми районах. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Курахово и Дачное Донецкой Народной Республики, Белая Криница Херсонской области и Залиман Харьковской области, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приоморское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, в мире, артемовск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
12:51 19.08.2022 (обновлено: 12:57 19.08.2022)
ВС России поразили шесть украинских пунктов управления
Минобороны: ВС России поразили шесть пунктов управления ВСУ, четыре склада, гаубицу М777