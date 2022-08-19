https://ria.ru/20220819/vozdukh-1811397707.html
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено - РИА Новости, 22.08.2022
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T16:00
2022-08-19T16:00
2022-08-22T18:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
воздух
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260337_0:122:3116:1875_1920x0_80_0_0_3ff6a9d3cb923f73b07d45043bea7ef0.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."По состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сообщения от москвичей о смоге и запахе гари в пятницу не поступали.
https://realty.ria.ru/20220817/lifty-1810151767.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260337_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_fa560714791399a160cc53a8428f3452.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, воздух, природные пожары в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Воздух, Природные пожары в России