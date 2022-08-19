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Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено - РИА Новости, 22.08.2022
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Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено - РИА Новости, 22.08.2022
Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T16:00
2022-08-22T18:42
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
воздух
природные пожары в россии
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."По состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сообщения от москвичей о смоге и запахе гари в пятницу не поступали.
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москва, воздух, природные пожары в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Воздух, Природные пожары в России
16:00 19.08.2022 (обновлено: 18:42 22.08.2022)
 

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБольшой Каменный мост в Москве
Большой Каменный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Каменный мост в Москве
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.
"По состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что сообщения от москвичей о смоге и запахе гари в пятницу не поступали.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВоздухПриродные пожары в России
 
 
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