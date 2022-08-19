https://ria.ru/20220819/vozdukh-1811397707.html

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено - РИА Новости, 22.08.2022

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе Москвы в пятницу не выявлено

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T16:00

2022-08-19T16:00

2022-08-22T18:42

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в Москве в пятницу не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ."По состоянию на 15.00 концентрации взвешенных частиц не превышают допустимых значений и фиксируются на низком уровне", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что сообщения от москвичей о смоге и запахе гари в пятницу не поступали.

https://realty.ria.ru/20220817/lifty-1810151767.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, воздух, природные пожары в россии