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Раскрыты сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

Раскрыты сценарии вмешательства США в конфликт на Украине - РИА Новости, 19.08.2022

Раскрыты сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

Ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательства США в конфликт. К такому выводу пришел профессор политологии... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T02:17

2022-08-19T02:17

2022-08-19T02:17

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ситуация, сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине, может обернуться вмешательства США в конфликт. К такому выводу пришел профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.В публикации эксперт описывает несколько вариантов сценария американского вмешательства.В случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине, полагает автор.Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для TheGrayzone заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Кремлем ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Запада не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы. При этом США будут бороться с Россией "до последнего украинца". Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявил, что Вашингтон десять лет подпитывал оружием и настраивал Киев против Москвы, поэтому не стоит удивляться, что все закончилось эскалацией конфликта.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, россия, украина, владимир путин, джо байден, в мире