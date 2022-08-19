17:56 19.08.2022 (обновлено: 18:32 19.08.2022)
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз россиянам
Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических виз жителям России
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.
"Это было бы решением в неправильном направлении... Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян", — приводит издание слова постоянного секретаря МИД Кипра Корнелиоса Корнелиу.
Отмечается, что на Кипре проживает большая русскоязычная диаспора, до начала спецоперации на Украине 25 процентов туристов были россиянами. Теперь растет число российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.
14 августа, 08:00Европа намерена закрыть окно к себе для России
МИД Греции не ответил на запрос РИА Новости, какова официальная позиция страны по этому вопросу.
В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.
МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.