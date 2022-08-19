https://ria.ru/20220819/vizy-1810842255.html

Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз россиянам

Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз россиянам - РИА Новости, 19.08.2022

Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу турвиз россиянам

Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам, сообщило Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:56

2022-08-19T17:56

2022-08-19T18:32

туризм

греция

кипр

новости - туризм

туризм

эстония

афины

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Греция и Кипр выступают против запрета на выдачу туристических виз россиянам, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.Отмечается, что на Кипре проживает большая русскоязычная диаспора, до начала спецоперации на Украине 25 процентов туристов были россиянами. Теперь растет число российских, украинских и белорусских предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в кипрских городах.Politico также ссылается на чиновников из Греции, согласно которым Афины также не рассматривают возможность изменения статуса российских виз.МИД Греции не ответил на запрос РИА Новости, какова официальная позиция страны по этому вопросу.В последнее время на Западе все чаще звучат призывы прекратить выдачу виз и закрыть въезд для россиян. С такими заявлениями выступили премьер-министры Финляндии и Эстонии Санна Марин и Кая Каллас. При этом Латвия и Эстония объявили о прекращении выдачи виз россиянам. Последняя же и вовсе запретила въезд по уже выданным документам.МИД России назвал идею о прекращении оформления виз гражданам страны шовинистским, а решение Таллина — антиэстонским. Прибалтийские страны подверглись критике и со стороны ООН, и членов Европарламента. Так, депутат Яна Тоом назвала антироссийский шаг Эстонии проявлением слабоумия.

https://ria.ru/20220814/okno-1809392326.html

https://ria.ru/20220819/chili-1810810170.html

греция

кипр

эстония

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, кипр, новости - туризм, туризм, эстония, афины, европарламент, оон, санна марин, кая каллас, яна тоом