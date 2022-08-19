https://ria.ru/20220819/vizy-1810701436.html

Польша практически перестала выдавать визы россиянам

Польша практически перестала выдавать визы россиянам - РИА Новости, 19.08.2022

Польша практически перестала выдавать визы россиянам

Консульские учреждения Польши в несколько раз снизили количество выдаваемых россиянам виз с момента начала спецоперации на Украине, сообщает Polska Times. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:51

2022-08-19T12:51

2022-08-19T15:10

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ВАРШАВА, 19 авг — РИА Новости. Консульские учреждения Польши в несколько раз снизили количество выдаваемых россиянам виз с момента начала спецоперации на Украине, сообщает Polska Times."С 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз", — пишет издание со ссылкой на данные МИД Польши. Среди них — 813 рабочих, 659 гуманитарных виз, 14 туристических, еще одна была выдана обучающемуся в стране студенту.Для сравнения: за весь прошлый год граждане России получили 31 тысячу 297 документов, в том числе 17 388 рабочих, около тысячи — учебных и 95 туристических.При этом в МИД Польши отмечают, что причина — не только политические ограничения, но и сокращение дипломатического, консульского и вспомогательного персонала в польских консульских учреждениях в России. Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что после 24 февраля в Польшу въехало более 61 тысячи россиян. В основном это люди, имеющие право на проживание в республике и водители-международники.

https://ria.ru/20220818/vizy-1810479447.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/litva-1810671673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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