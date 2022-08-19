https://ria.ru/20220819/vizy-1810701436.html
Польша практически перестала выдавать визы россиянам
Польша практически перестала выдавать визы россиянам - РИА Новости, 19.08.2022
Польша практически перестала выдавать визы россиянам
Консульские учреждения Польши в несколько раз снизили количество выдаваемых россиянам виз с момента начала спецоперации на Украине, сообщает Polska Times. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:51
2022-08-19T12:51
2022-08-19T15:10
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ВАРШАВА, 19 авг — РИА Новости. Консульские учреждения Польши в несколько раз снизили количество выдаваемых россиянам виз с момента начала спецоперации на Украине, сообщает Polska Times."С 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 виз", — пишет издание со ссылкой на данные МИД Польши. Среди них — 813 рабочих, 659 гуманитарных виз, 14 туристических, еще одна была выдана обучающемуся в стране студенту.Для сравнения: за весь прошлый год граждане России получили 31 тысячу 297 документов, в том числе 17 388 рабочих, около тысячи — учебных и 95 туристических.При этом в МИД Польши отмечают, что причина — не только политические ограничения, но и сокращение дипломатического, консульского и вспомогательного персонала в польских консульских учреждениях в России. Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что после 24 февраля в Польшу въехало более 61 тысячи россиян. В основном это люди, имеющие право на проживание в республике и водители-международники.
https://ria.ru/20220818/vizy-1810479447.html
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РИА Новости
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Туризм, Польша, Россия, МИД Польши, Виза, туристы, Туризм, Новости - Туризм
12:51 19.08.2022 (обновлено: 15:10 19.08.2022)
Польша практически перестала выдавать визы россиянам
Польша за полгода в разы снизила количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщают СМИ