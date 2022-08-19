https://ria.ru/20220819/vizy-1810636641.html
Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян
Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 19.08.2022
Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян
России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:04
2022-08-19T07:04
2022-08-19T07:04
россия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:50:3058:1770_1920x0_80_0_0_cd0617e066534d2b87f66f6e3900ad6e.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам."Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков.Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии."Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.
https://ria.ru/20220818/vizy-1810552939.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6d03e380b50be0c19d31d14accc7234e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сша
Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян
Сенатор Цеков заявил, что скоро европейцы сами будут мечтать приехать в Россию
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее в МИД РФ
заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам.
"Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США
завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.
Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков.
"Что касается нас, я считаю, что придет время, когда в Евросоюзе, в США будут мечтать приехать в Россию, пожить в РФ", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии.
"Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.