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Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян

Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян - РИА Новости, 19.08.2022

Сенатор прокомментировал инициативу о запрете шенгенских виз для россиян

России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:04

2022-08-19T07:04

2022-08-19T07:04

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в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. России не нужно принимать ответных мер на возможный запрет для граждан РФ получать шенгенские визы, придет время, европейцы сами будут стремиться к нам, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее в МИД РФ заявили, что в России не исключают ситуации, когда на уровне Евросоюза будет принято решение прекратить выдавать шенгенские визы россиянам."Это 100-процентное нарушение основополагающих принципов прав человека", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что даже во времена СССР европейские страны, США завлекали к себе граждан Советского Союза, чтобы они ехали к ним, создавали для них свободные условия для приезда. Более того, западные страны стремились к тому, чтобы советские граждане вообще оставались у них, отметил он.Таким образом, Запад может отказаться от того, что он провозглашал на протяжении сотни лет, добавил Цеков.Он подчеркнул, что с учетом всех "новых" моральных правил, духовных и культурных ценностей, которые западные страны навязывают у себя, найдется много людей, которые захотят уехать от этой вакханалии."Я считаю, нам не надо закрываться, не давать въезд", - заключил политик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сша