https://ria.ru/20220819/veschestva-1810669965.html
В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ
В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ - РИА Новости, 19.08.2022
В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ
Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Рязанской области сохраняются в ряде округов Подмосковья - Серпухове, Чехове, Коломне и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:53
2022-08-19T10:53
2022-08-19T10:53
происшествия
московская область (подмосковье)
серпухов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Рязанской области сохраняются в ряде округов Подмосковья - Серпухове, Чехове, Коломне и Егорьевске, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."19 августа по состоянию на 10:00 постами наблюдения зафиксировано, что повышенные концентрации (вредных веществ из-за пожаров в Рязанской области - ред.) сохраняются в городских округах: Серпухов, Чехов, Коломна и Егорьевск", - сказано в сообщении.Отмечается, что при этом ночью в с 18 на 19 августа передвижная экологическая лаборатория также выезжала в городской округ Серпухов, ночью превышений ПДК зафиксировано не было."По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе, характерные для продуктов горения, менее 0,2 ПДК м.р. Превышений ПДК нет", - добавили в министерстве.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html
московская область (подмосковье)
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), серпухов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов
В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ
В некоторых округах Подмосковья остаются повышенные концентрации вредных веществ в воздухе