https://ria.ru/20220819/veschestva-1810669965.html

В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ

В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ - РИА Новости, 19.08.2022

В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ

Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Рязанской области сохраняются в ряде округов Подмосковья - Серпухове, Чехове, Коломне и... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:53

2022-08-19T10:53

происшествия

московская область (подмосковье)

серпухов

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Рязанской области сохраняются в ряде округов Подмосковья - Серпухове, Чехове, Коломне и Егорьевске, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии."19 августа по состоянию на 10:00 постами наблюдения зафиксировано, что повышенные концентрации (вредных веществ из-за пожаров в Рязанской области - ред.) сохраняются в городских округах: Серпухов, Чехов, Коломна и Егорьевск", - сказано в сообщении.Отмечается, что при этом ночью в с 18 на 19 августа передвижная экологическая лаборатория также выезжала в городской округ Серпухов, ночью превышений ПДК зафиксировано не было."По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе, характерные для продуктов горения, менее 0,2 ПДК м.р. Превышений ПДК нет", - добавили в министерстве.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html

московская область (подмосковье)

серпухов

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), серпухов