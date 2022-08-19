https://ria.ru/20220819/utechka-1810756249.html
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных - РИА Новости, 19.08.2022
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:21
2022-08-19T14:21
2022-08-19T14:21
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки."Думаю, оптимальное решение в этой ситуации - повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", - отметил Ткачев.Политик подчеркнул, что пострадавшие от утечек персональных данных обязаны иметь право на компенсацию."Как минимум они терпят неудобства и рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера телефонов, как максимум - стать жертвой преступления", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
В комитете Госдумы выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").
Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России
может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.
"Думаю, оптимальное решение в этой ситуации - повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", - отметил Ткачев.
Политик подчеркнул, что пострадавшие от утечек персональных данных обязаны иметь право на компенсацию.
"Как минимум они терпят неудобства и рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера телефонов, как максимум - стать жертвой преступления", - резюмировал он.