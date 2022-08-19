https://ria.ru/20220819/utechka-1810756249.html

В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных

В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных - РИА Новости, 19.08.2022

В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных

Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:21

2022-08-19T14:21

2022-08-19T14:21

россия

общество

госдума рф

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки."Думаю, оптимальное решение в этой ситуации - повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", - отметил Ткачев.Политик подчеркнул, что пострадавшие от утечек персональных данных обязаны иметь право на компенсацию."Как минимум они терпят неудобства и рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера телефонов, как максимум - стать жертвой преступления", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, госдума рф