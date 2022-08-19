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В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных - РИА Новости, 19.08.2022
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В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных - РИА Новости, 19.08.2022
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных
Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:21
2022-08-19T14:21
россия
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки."Думаю, оптимальное решение в этой ситуации - повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", - отметил Ткачев.Политик подчеркнул, что пострадавшие от утечек персональных данных обязаны иметь право на компенсацию."Как минимум они терпят неудобства и&nbsp; рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера&nbsp; телефонов, как максимум - стать жертвой преступления", - резюмировал он.
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россия, общество, госдума рф
Россия, Общество, Госдума РФ
14:21 19.08.2022
 
В ГД выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных

В комитете Госдумы выступили за выплату компенсаций жертвам утечек персональных данных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жертвы хищения персональных данных обязаны получать компенсации, а штрафы для компаний, где произошли утечки, необходимо повысить, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди").
Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники сообщалось, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их же персональных данных, наполнять фонд планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.
"Думаю, оптимальное решение в этой ситуации - повышение штрафов для компаний-виновников. Причем взысканные деньги должны выплачиваться людям в качестве компенсаций", - отметил Ткачев.
Политик подчеркнул, что пострадавшие от утечек персональных данных обязаны иметь право на компенсацию.
"Как минимум они терпят неудобства и  рискуют потратить время на разговоры с мошенниками, которые начнут обрывать "слитые" в сеть номера  телефонов, как максимум - стать жертвой преступления", - резюмировал он.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 19:21
Delivery Club оштрафовали из-за утечки персональных данных
 
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