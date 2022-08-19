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Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения - РИА Новости, 19.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220819/urgant-1810810565.html
Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения
Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения - РИА Новости, 19.08.2022
Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения
Иван Ургант в социальных сетях поздравил падчерицу Эрику с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:32
2022-08-19T17:32
шоубиз
знаменитости
иван ургант
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях поздравил падчерицу Эрику с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года.Эрика – дочь Натальи Кикнадзе от первого брака с Теймуразом Куталией. Ургант тепло относится к девушке, называя ее дочкой, а себя – папой.Эрика живет в США. В последнее время она все чаще выкладывает в интернет свои провокационные фото в эротичных позах, нижнем белье и с дерзким макияжем, чем вызывает возмущение подписчиков.Ранее стало известно, что Ургант после долгого перерыва проведет сольный концерт в Москве в октябре.
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знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Иван Ургант, Шоу-бизнес
17:32 19.08.2022
 
Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения

Иван Ургант поздравил свою падчерицу Эрику с днем рождения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях поздравил падчерицу Эрику с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года.

"Что-то невероятное трогательное и щемящее, когда дочка носит твои старшие вещи, и они на ней сидят также хорошо, как и когда-то на тебе", – пошутил ведущий.

Падчерица Ивана Урганта
Падчерица Ивана Урганта
Падчерица Ивана Урганта
Эрика – дочь Натальи Кикнадзе от первого брака с Теймуразом Куталией. Ургант тепло относится к девушке, называя ее дочкой, а себя – папой.
Эрика живет в США. В последнее время она все чаще выкладывает в интернет свои провокационные фото в эротичных позах, нижнем белье и с дерзким макияжем, чем вызывает возмущение подписчиков.
Ранее стало известно, что Ургант после долгого перерыва проведет сольный концерт в Москве в октябре.
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ШоубизЗнаменитостиИван УргантШоу-бизнес
 
 
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