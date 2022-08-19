https://ria.ru/20220819/urgant-1810810565.html

Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения

Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения - РИА Новости, 19.08.2022

Ургант поздравил свою скандальную падчерицу с днем рождения

Иван Ургант в социальных сетях поздравил падчерицу Эрику с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:32

2022-08-19T17:32

2022-08-19T17:32

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иван ургант

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Иван Ургант в социальных сетях поздравил падчерицу Эрику с днем рождения. Девушке исполнилось 22 года.Эрика – дочь Натальи Кикнадзе от первого брака с Теймуразом Куталией. Ургант тепло относится к девушке, называя ее дочкой, а себя – папой.Эрика живет в США. В последнее время она все чаще выкладывает в интернет свои провокационные фото в эротичных позах, нижнем белье и с дерзким макияжем, чем вызывает возмущение подписчиков.Ранее стало известно, что Ургант после долгого перерыва проведет сольный концерт в Москве в октябре.

https://ria.ru/20220819/apina-1810653697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, иван ургант, шоу-бизнес