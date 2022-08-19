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The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент - РИА Новости, 19.08.2022
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The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент - РИА Новости, 19.08.2022
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
Украинский кризис вступил в критическую фазу, но западные государства больше не выдвигают инициатив по снабжению Киева оружием и деньгами, пишет британская... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:36
2022-08-19T17:06
политика
украина
европа
донбасс
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский кризис вступил в критическую фазу, но западные государства больше не выдвигают инициатив по снабжению Киева оружием и деньгами, пишет британская газета The Telegraph.По информации Кильского института мировой экономики, июль стал первым месяцем после начала боевых действий, в течение которого не было сделано никаких существенных обещаний о международной поддержке Украины со стороны крупнейших экономик Европы."Хотя вооруженный конфликт вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — отметил немецкий эксперт Кристоф Требеш.Эти данные усилят опасения киевских властей по поводу того, что из-за растущего кризиса стоимости жизни интерес Запада к Украине ослабнет, полагают авторы британского издания.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html
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политика, украина, европа, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
Политика, Украина, Европа, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Россия
15:36 19.08.2022 (обновлено: 17:06 19.08.2022)
 
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент

The Telegraph: Украина вошла в критическую фазу конфликта, но Запад перестал ей помогать

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский кризис вступил в критическую фазу, но западные государства больше не выдвигают инициатив по снабжению Киева оружием и деньгами, пишет британская газета The Telegraph.
По информации Кильского института мировой экономики, июль стал первым месяцем после начала боевых действий, в течение которого не было сделано никаких существенных обещаний о международной поддержке Украины со стороны крупнейших экономик Европы.
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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"Хотя вооруженный конфликт вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — отметил немецкий эксперт Кристоф Требеш.
Эти данные усилят опасения киевских властей по поводу того, что из-за растущего кризиса стоимости жизни интерес Запада к Украине ослабнет, полагают авторы британского издания.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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