https://ria.ru/20220819/ukraina-1810778083.html
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент - РИА Новости, 19.08.2022
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
Украинский кризис вступил в критическую фазу, но западные государства больше не выдвигают инициатив по снабжению Киева оружием и деньгами, пишет британская... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:36
2022-08-19T15:36
2022-08-19T17:06
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинский кризис вступил в критическую фазу, но западные государства больше не выдвигают инициатив по снабжению Киева оружием и деньгами, пишет британская газета The Telegraph.По информации Кильского института мировой экономики, июль стал первым месяцем после начала боевых действий, в течение которого не было сделано никаких существенных обещаний о международной поддержке Украины со стороны крупнейших экономик Европы."Хотя вооруженный конфликт вступает в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", — отметил немецкий эксперт Кристоф Требеш.Эти данные усилят опасения киевских властей по поводу того, что из-за растущего кризиса стоимости жизни интерес Запада к Украине ослабнет, полагают авторы британского издания.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки военной техники ВСУ на миллиарды долларов. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть боевые действия. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней республике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, украина, европа, донбасс, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, россия
Политика, Украина, Европа, Донбасс, НАТО, Вооруженные силы Украины, Войска воздушно-космической обороны, Россия
15:36 19.08.2022 (обновлено: 17:06 19.08.2022)
The Telegraph: помощь Запада Украине иссякла в решающий момент
The Telegraph: Украина вошла в критическую фазу конфликта, но Запад перестал ей помогать