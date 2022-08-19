https://ria.ru/20220819/ukraina-1810723242.html

Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков

Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022

Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков

Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:02

2022-08-19T13:02

2022-08-19T13:11

в мире

сергей рябков

украина

сша

нато

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".

https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html

украина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, сергей рябков, украина, сша, нато