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Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
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Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков
Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:02
2022-08-19T13:11
в мире
сергей рябков
украина
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нато
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".
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в мире, сергей рябков, украина, сша, нато
В мире, Сергей Рябков, Украина, США, НАТО
13:02 19.08.2022 (обновлено: 13:11 19.08.2022)
 
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Украина открыто говорит о нападении на российскую территорию

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".
Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 06:25
В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США
 
В миреСергей РябковУкраинаСШАНАТО
 
 
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