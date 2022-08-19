https://ria.ru/20220819/ukraina-1810723242.html
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков - РИА Новости, 19.08.2022
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков
Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:02
2022-08-19T13:02
2022-08-19T13:11
в мире
сергей рябков
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639037_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_e0a69beae5a4d06db51d9974113190c7.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не принимает тезис Киева о "самообороне", Украина уже открыто говорит о нападении в глубине территории России, это эскалация с подачи США, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - заявил Рябков в интервью телеканалу "Россия 1".
https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639037_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ed3ea7b8da31d89c3172e16f767d006e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей рябков, украина, сша, нато
В мире, Сергей Рябков, Украина, США, НАТО
13:02 19.08.2022 (обновлено: 13:11 19.08.2022)
Россия не принимает тезис Киева о "самообороне", заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Украина открыто говорит о нападении на российскую территорию