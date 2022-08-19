https://ria.ru/20220819/ukraina-1810712342.html

Госдеп США ищет советника для МВД Украины

Госдеп США ищет советника для МВД Украины - РИА Новости, 19.08.2022

Госдеп США ищет советника для МВД Украины

Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, открыло вакансию на должность старшего советника для... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:40

2022-08-19T12:40

2022-08-19T12:40

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, открыло вакансию на должность старшего советника для МВД Украины, следует из материалов на портале госзакупок США.Потенциальный кандидат должен будет организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение, а также в целом участвовать в реформировании органов МВД."Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране", - сказано в описании вакансии.Прошедшему отбор кандидату обещают зарплату от 91 до 134 тысяч долларов в год, а работать он будет либо в посольстве США в Киеве, либо, в зависимости от обстановки на Украине, в Польше или Германии.Необходимость в советнике для украинских силовиков госдепартамент объясняет "помощью принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз (ЕС)".В Москве неоднократно заявляли, что нынешние власти в Киеве не самостоятельны в принятии решений и фактически управляются из Вашингтона. В частности, в январе 2022 года, до начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, сообщалось, что американские советники на постоянной основе работают в министерстве обороны Украины.

https://ria.ru/20220819/bayden-1810664075.html

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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в мире, сша, киев, украина, мвд украины, евросоюз, министерство обороны украины