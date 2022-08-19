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Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 19.08.2022
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Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, заявил МИД
Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, заявил МИД - РИА Новости, 19.08.2022
Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, заявил МИД
Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:38
2022-08-19T13:02
в мире
сша
украина
россия
нато
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я хочу сказать, что мы непросто предупредили, мы многократно направляли официальные сигналы в Вашингтон, в том числе в нотной форме, в том числе в виде бесед, которые целенаправленно проводились, есть такой жанр - дипломатический демарш, предупреждая, что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции, по сути, ставит эту страну, США на грань превращения в сторону конфликта", - сказал Рябков."Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание", - добавил он.По его словам, "начинать надо было с непоставок этих вооружений, сейчас идет демагогическая подача со стороны Запада и США, в частности, о том, что все вооружения поставляются в рамках "права Украины на самооборону"."Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - пояснил Рябков."Я могу подтвердить, что уровни, на которых мы ведем эту работу, - это высокие эшелоны действующей администрации в Вашингтоне. Делается эта работа не только по линии посольства в Вашингтоне и посольства США в Москве, но и в рамках телефонных контактов. Серьезность момента никто не недооценивает, мы доносим все аспекты этой ситуации, и наши оценки, и наши предупреждения, я надеюсь, по крайней мере, не списываются в архив, становятся элементом анализа и правильно воспринимаются как сигнал о супер тревожном, крайне остром моменте. Мы не хотим эскалации", - сказал он.
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в мире, сша, украина, россия, нато, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, США, Украина, Россия, НАТО, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:38 19.08.2022 (обновлено: 13:02 19.08.2022)
 
Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, заявил МИД

Замглавы МИД Рябков: Россия не хочет, чтобы США стали стороной конфликта на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
"Я хочу сказать, что мы непросто предупредили, мы многократно направляли официальные сигналы в Вашингтон, в том числе в нотной форме, в том числе в виде бесед, которые целенаправленно проводились, есть такой жанр - дипломатический демарш, предупреждая, что все более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине с точки зрения противодействия нашей специальной военной операции, по сути, ставит эту страну, США на грань превращения в сторону конфликта", - сказал Рябков.
"Они это оспаривают, но факты говорят сами за себя, сколько бы они не отнекивались, не отрицали, то, что они не причастны к каким-то решениям по применению вооружений, это все опровергается жизнью, опровергается заявлениями, в том числе заявлениями украинской стороны, на которую мы обращаем внимание", - добавил он.
По его словам, "начинать надо было с непоставок этих вооружений, сейчас идет демагогическая подача со стороны Запада и США, в частности, о том, что все вооружения поставляются в рамках "права Украины на самооборону".
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"Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона", - пояснил Рябков.
"Я могу подтвердить, что уровни, на которых мы ведем эту работу, - это высокие эшелоны действующей администрации в Вашингтоне. Делается эта работа не только по линии посольства в Вашингтоне и посольства США в Москве, но и в рамках телефонных контактов. Серьезность момента никто не недооценивает, мы доносим все аспекты этой ситуации, и наши оценки, и наши предупреждения, я надеюсь, по крайней мере, не списываются в архив, становятся элементом анализа и правильно воспринимаются как сигнал о супер тревожном, крайне остром моменте. Мы не хотим эскалации", - сказал он.
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