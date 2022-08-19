https://ria.ru/20220819/ukraina-1810626045.html
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2022
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
Администрация США готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T01:12
2022-08-19T01:12
2022-08-19T05:43
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Администрация США готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Источники сообщили, что президент Джо Байден использует свои полномочия по сокращению вооружений, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.Ожидается, что о выделении дополнительной помощи будет объявлено в пятницу.Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.
https://ria.ru/20220818/rakety-1810475511.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
01:12 19.08.2022 (обновлено: 05:43 19.08.2022)
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
Reuters: администрация Байдена готовится выделить Украине еще 800 миллионов долларов