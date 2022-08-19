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США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2022
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США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2022
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ
Администрация США готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины, передает агентство Рейтер... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T01:12
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украина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Администрация США готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Источники сообщили, что президент Джо Байден использует свои полномочия по сокращению вооружений, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.Ожидается, что о выделении дополнительной помощи будет объявлено в пятницу.Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
01:12 19.08.2022 (обновлено: 05:43 19.08.2022)
 
США выделят Украине еще 800 миллионов долларов, сообщили СМИ

Reuters: администрация Байдена готовится выделить Украине еще 800 миллионов долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Администрация США готовится выделить около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Источники сообщили, что президент Джо Байден использует свои полномочия по сокращению вооружений, которые позволяют ему санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.
Ожидается, что о выделении дополнительной помощи будет объявлено в пятницу.
Десять дней назад Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов, в него вошли Javelin и боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. По данным ведомства, помощь США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена достигла 9,8 миллиарда долларов и 11,8 миллиарда - с 2014 года.
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