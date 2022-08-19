https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

"Все решится к зиме". В Киеве началась борьба за власть

"Все решится к зиме". В Киеве началась борьба за власть - РИА Новости, 19.08.2022

"Все решится к зиме". В Киеве началась борьба за власть

Украинская оппозиция объединяется против Владимира Зеленского, потому что устала от его репрессий. Масштабный политический кризис может разразиться зимой, когда РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:00

2022-08-19T08:04

в мире

владимир зеленский

виталий кличко

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Украинская оппозиция объединяется против Владимира Зеленского, потому что устала от его репрессий. Масштабный политический кризис может разразиться зимой, когда власти провалят отопительный сезон. К чему это приведет — в материале РИА Новости.Первый пошелМэр Киева Виталий Кличко фактически объявил об уходе в оппозицию. И сообщил, что уже заручился иностранной поддержкой: брат Владимир эффективно решает гуманитарные вопросы с правительством Германии. Личный рейтинг доверия бывший боксер оценивает в 63 процента, а партии "УДАР" — в 31. Считает, что это именно он спас столицу, когда была осада.Кличко, по его словам, знал о спецоперации России, поэтому подготовился к боевым действиям. Сразу настраивал население на долгое противостояние, а Зеленский обещал, что украинцы уже в мае смогут "спокойно жарить шашлыки". Экс-чемпион мира по боксу возмутился тем, что россияне, ни от кого не прячась, провели учения в Белоруссии, а затем почти без сопротивления дошли до Киева, и власти ничего не предприняли.Говоря о боях на подступах к украинской столице, Кличко отметил, что некоторые ставленники Зеленского просто сбежали. Кроме того, президент назначил в Киеве своего главу военной администрации, но всеми вопросами по-прежнему занимается мэр. Он просто не может иначе, ведь народ его выбрал.Несмотря на это, Зеленский не хотел отпускать Кличко на саммит НАТО в Мадриде, а офис президента выходил с ним на связь лишь пару раз. Премьер-министр Денис Шмыгаль тоже его игнорирует. Зато глава администрации Зеленского Андрей Ермак, возглавляющий Конгресс местных и региональных властей, пытается подчинить центру все украинские города. В свою очередь, Кличко, как руководитель Ассоциации городов Украины, настаивает на самоуправлении.Упомянул он и о том, что команда Зеленского угрожала ему лишением гражданства из-за немецкого паспорта, хотя у мэра его нет. Поводом послужил призыв бывшего боксера вернуть документы главе военно-гражданской администрации Днепра Геннадию Корбану: он выехал за границу, а вернуться не смог. Таким образом офис президента наказал его за распространение слухов о том, что Ермак не по назначению расходовал западные кредиты.Корбан — человек из ближайшего окружения Игоря Коломойского, у которого тоже проблемы с гражданством. В 2019-м СМИ сообщали, что бизнесмен собирается создать "партию мэров" из руководителей Донбасса, Днепра, Запорожья, Одессы, Харькова и других регионов. Учитывая, что Кличко вспомнил о самоуправлении, возможно, его заинтересует реанимация проекта.Приключения ПорошенкоЭкс-президент располагает крупнейшей в парламенте оппозиционной фракцией ("Европейская солидарность"), у него большие связи в США и Евросоюзе. Теоретически он может сговориться с Кличко. В конце концов, в 2015-м они уже объединялись, хотя и ненадолго.Пока шансы Порошенко на возвращение в президентское кресло невысоки. Он даже за границу не может выехать без проблем, а когда все-таки оказывается в Европе, шпионы Зеленского стараются собрать как можно больше компромата: с бутылкой шампанского сфотографируют, с женой в бутике, с неизвестной девушкой.Соратникам бывшего главы государства тоже непросто. Так, депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Марьяна Безуглая потребовала от СБУ расследовать деятельность сети волонтеров и политиков из лагеря экс-президента, которые, по ее мнению, пытаются расколоть руководство страны. Якобы добиваются, чтобы все успехи приписывали командованию армии, а неудачи — Зеленскому. Причем делают это в том числе в интересах Москвы.В СБУ заявили о ликвидации огромной ботофермы, раскачивавшей общественно-политическую ситуацию в стране. Украинские СМИ однозначно восприняли это как очередную атаку на Порошенко, за сторонниками которого закрепилось прозвище "порохоботы".В ведомстве сообщили, что некая украинская политическая партия с помощью фейковых аккаунтов создала группы в социальных сетях с аудиторией порядка 400 тысяч человек и распространяла информацию, которая должна была рассорить Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, слухи о конфликтах внутри офиса президента, пыталась опорочить жену главы государства. По версии силовиков, непосредственным руководителем сети был гражданин России. Поэтому в СБУ уверены, что некоторые украинские политики "подыгрывают" противнику.Зима близкоУкраинские СМИ возмущаются: в условиях спецоперации Зеленский приравнивает любую оппозиционную деятельность к пособничеству врагу. От полномасштабных репрессий его удерживают только западные покровители "несогласных". А вот у "Оппозиционной платформы — За жизнь" таких не оказалось, поэтому ее быстро запретили. Одного из лидеров — Виктора Медведчука — отправили в тюрьму по обвинению в госизмене. Порошенко же, который проходит подозреваемым по тому же делу, — на свободе.Политолог Ростислав Ищенко уверен, что Кличко совершил свой демарш из-за угрозы офиса президента лишить его гражданства. "Зеленский давно пытается поставить во главе Киева подконтрольного ему человека. Из-за боевых действий экономика Украины резко сократилась, и это стало еще важнее, ведь столица — хлебное место. Кличко пытается привлечь к себе внимание, чтобы защититься", — рассуждает эксперт.Аналитики считают, что политическая ситуация на Украине обострится с приходом холодов. Власти не скрывают, что не смогут обеспечить отопительный сезон. "Все больше политиков избегают ассоциаций с Верховным главнокомандующим. К зиме положение значительно ухудшится. Кличко не хочет нести ответственность за холодные батареи и постарается переложить ее на президента", — отмечает политолог Александр Дудчак.На этом фоне усилятся протестные настроения, и Зеленский еще больше сосредоточит власть в своих руках. А оппозиция станет обороняться, в том числе объединяясь.Перейдут ли противники Зеленского в наступление, организуют ли государственный переворот — зависит от западных кураторов. Как объясняет Дудчак, без их одобрения никто рисковать не станет, поскольку в таком случае США и ЕС могут отказать в кредитах, поставках оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804770057.html

https://ria.ru/20220716/ukraina-1802758374.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808130827.html

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