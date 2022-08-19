Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022"
Читатели Le Figaro сочли учения "Восток-2022" укреплением связей России и Китая
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на сообщения о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022" с участием Китая . Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Минобороны России заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств: Белоруссия, Китай, Индия, Таджикистан, Монголия и ряд других стран.
"Почему-то "плохие парни" Россия и Китай ладят друг с другом. Как это им удается: чтобы ладить, надо вести диалог... А ведь настоящие "плохие парни" никого не любят и не ведут диалог. Это нам (французам – Прим. ред.) даже наши западные эксперты говорят... Что-то тут у наших не клеится, логики нет", - уверен regis jouve.
"Китай и Индию обвиняют в том, что они дипломатически подыгрывают России, выступая против западных санкций". Кто тут кого обвиняет? Индия и Китай — суверенные страны. И во что интересно: эти две страны сейчас преодолевают разногласия и сближаются — благодаря России", - отметил EugénieEtcheverry.
"Эти маневры — всего лишь еще один результат антироссийской глупости Запада", - резюмировал AZUR001.
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