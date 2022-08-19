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Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
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Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022"
Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022" - РИА Новости, 19.08.2022
Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022"
Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на сообщения о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022" с участием Китая . Свое мнение они... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:00
2022-08-19T03:00
китай
индия
россия
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на сообщения о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022" с участием Китая . Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.Ранее Минобороны России заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств: Белоруссия, Китай, Индия, Таджикистан, Монголия и ряд других стран."Подливая масла в огонь на Украине и Тайване, Соединенным Штатам удалось укрепить связь между Россией и Китаем, этими двумя великими державами", - считает La Esmeralda."Почему-то "плохие парни" Россия и Китай ладят друг с другом. Как это им удается: чтобы ладить, надо вести диалог... А ведь настоящие "плохие парни" никого не любят и не ведут диалог. Это нам (французам – Прим. ред.) даже наши западные эксперты говорят... Что-то тут у наших не клеится, логики нет", - уверен regis jouve."Китай и Индию обвиняют в том, что они дипломатически подыгрывают России, выступая против западных санкций". Кто тут кого обвиняет? Индия и Китай — суверенные страны. И во что интересно: эти две страны сейчас преодолевают разногласия и сближаются — благодаря России", - отметил EugénieEtcheverry."Эти маневры — всего лишь еще один результат антироссийской глупости Запада", - резюмировал AZUR001.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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китай, индия, россия, в мире, франция
Китай, Индия, Россия, В мире, Франция
03:00 19.08.2022
 
Французы оценили участие Китая и Индии в учениях "Восток-2022"

Читатели Le Figaro сочли учения "Восток-2022" укреплением связей России и Китая

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области
Военнослужащие гвардейского Ивановского воздушно-десантного соединения перед погрузкой на самолет Ил-76МД на аэродроме Таганрог-Центральный в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro отреагировали на сообщения о предстоящих международных военных учениях "Восток-2022" с участием Китая . Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье.
Ранее Минобороны России заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил будет проведено стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". В стратегических учениях, которые охватят 13 полигонов Восточного военного округа, совместно с войсками округа задействуют ВДВ, Дальнюю и Военно-транспортную авиацию, а также войска иностранных государств: Белоруссия, Китай, Индия, Таджикистан, Монголия и ряд других стран.
"Подливая масла в огонь на Украине и Тайване, Соединенным Штатам удалось укрепить связь между Россией и Китаем, этими двумя великими державами", - считает La Esmeralda.
"Почему-то "плохие парни" Россия и Китай ладят друг с другом. Как это им удается: чтобы ладить, надо вести диалог... А ведь настоящие "плохие парни" никого не любят и не ведут диалог. Это нам (французам – Прим. ред.) даже наши западные эксперты говорят... Что-то тут у наших не клеится, логики нет", - уверен regis jouve.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
"Китай и Индию обвиняют в том, что они дипломатически подыгрывают России, выступая против западных санкций". Кто тут кого обвиняет? Индия и Китай — суверенные страны. И во что интересно: эти две страны сейчас преодолевают разногласия и сближаются — благодаря России", - отметил EugénieEtcheverry.
"Эти маневры — всего лишь еще один результат антироссийской глупости Запада", - резюмировал AZUR001.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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