https://ria.ru/20220819/turisty-1810748073.html

Около 1,2 миллиона туристов отдохнули в Самарской области за полгода

Около 1,2 миллиона туристов отдохнули в Самарской области за полгода - РИА Новости, 19.08.2022

Около 1,2 миллиона туристов отдохнули в Самарской области за полгода

Около 1,2 миллиона туристов отдохнули в Самарской области в первом полугодии 2022 года, это на 128% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:59

2022-08-19T13:59

2022-08-19T13:59

самарская область

москва

санкт-петербург

русское географическое общество

новости - туризм

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САМАРА, 19 авг – РИА Новости. Около 1,2 миллиона туристов отдохнули в Самарской области в первом полугодии 2022 года, это на 128% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона."Самарская область продолжает демонстрировать уверенный рост туристического потока. По итогам первого полугодия 2022 года в регионе отдохнуло около 1,2 миллиона человек. Это на 128% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, чаще всего туристы приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкортостана, Оренбургской, Ульяновской, Московской, Саратовской, Нижегородской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей."Интерес туристов к Самарской с каждым годом увеличивается. Об этом свидетельствуют и данные национального туристического рейтинга. Если в 2019 году регион занимал двадцатую строчку, а в 2020 – 14, то уже по итогам прошлого года регион вошел в ТОП-10 самых популярных туристических направлений в России", - сказано в релизе.Отмечается, что в Самарской области продолжается активная работа по созданию и модернизации туристической инфраструктуры, благоустройству территорий, разработке маршрутов. Так, благодаря подписанному главой региона Дмитрием Азаровым соглашению с корпорацией "Туризм.РФ" получат развитие территории "Самарская Лука" и "Сокольи горы". О реализации научно-исследовательских, экологических, социальных, образовательных, культурных и туристических программ и проектов Дмитрий Азаров договорился с Русским географическим обществом. Кроме того, во время Петербургского международного экономического форума о развитии проекта "Великий Волжский путь" и совместном участии в активизации пассажирских туристических перевозок по реке Волге договорились Самарская область и еще четыре региона Приволжского федерального округа - Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Марий Эл, Чувашская Республика."С каждым годом туризм становится все более значимым сектором экономики. Развивается сфера гостеприимства, сфера общепита, разработано огромное количество туристических маршрутов. У нас очень красивая земля, потрясающие места: горы, водопады, реки. Есть возможность развивать не только экологический, но и познавательный, событийный туризм. Каждый район, каждый город имеет свои уникальные проекты, которые сегодня работают на привлечение интереса, а значит, на развитие туризма", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20220812/zerno-1809146335.html

https://ria.ru/20220817/kaliningrad-1809985058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самарская область, москва, санкт-петербург, русское географическое общество, новости - туризм