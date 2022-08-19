08:00 19.08.2022 (обновлено: 08:04 19.08.2022)
"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. В стране третий месяц подряд дефляция: в основном дешевеют мясо, овощи, фрукты. Однако экономисты не спешат радоваться. Как показывает мировой опыт, если не сдерживать падение цен, возникает риск рецессии. Стоит ли ждать роста безработицы и снижения зарплат — в материале РИА Новости.
Пошли на понижение
Летом продукты практически всегда дешевеют. Этот год — не исключение. В июле дефляция составила почти 0,4 процента, подсчитал Росстат. В июне — 0,35. С 9 по 15 августа — 0,13. "Собрали хороший урожай. Вот цены и упали", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Восемьдесят процентов пищевых товаров на полках магазинов — российские, отмечают в торговых сетях. Поэтому мировые цены и курс валют на рыночную конъюнктуру влияют слабо.
Конечно, не так с промтоварами. Например, автомобилями и комплектующими. Но и здесь наметились подвижки. Некоторые компании наладили параллельный импорт запчастей.
За три месяца в страну завезли продукции на шесть миллиардов долларов. К концу года будет — 16, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
Торговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
К тому же европейских производителей заменили азиатские, а у них цены ниже. В частности, Китай за семь месяцев поставил товаров и услуг на 36 миллиардов долларов. Преодоление товарного дефицита позитивно сказалось на инфляции. Да и спрос уменьшился: в условиях экономической неопределенности население больше откладывает, чем тратит.
По итогам августа также ожидается дефляция, но слабее июльской. "Это нормально после бурного роста цен весной. Скоро он нивелируется", — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".
Осенью спрос увеличится, и цены — тоже. Родители готовят детей в школу. "Портфель школьника" уже прибавил в среднем 30 процентов. С приходом холодов станут больше покупать одежду, обувь, аксессуары. Да и плодоовощной сезон закончится. Повысятся расходы на содержание и выращивание скота — подорожают молоко и мясо", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".
Школьная ярмарка
Импорт в среднем взлетит на десять-двадцать процентов, поскольку логистика по новым каналам — более затратная.
Подорожает бензин и дизель, предупреждают в Совете Федерации. Дело в том, что с июля закончилось субсидирование железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ. На это в бюджете заложили почти десять миллиардов рублей. Скидка с одной тонны достигала четырех тысяч рублей, АЗС экономили больше миллиона в месяц. Этих льгот теперь нет. Бизнес переложит дополнительные расходы на клиентов. В сентябре бензин прибавит три-четыре процента, прогнозируют аналитики.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), АИ-92 с середины июля по 12 августа подорожал с 38 тысяч рублей до 47,5 за тонну, а АИ-95 — с 43 тысяч до 54.
Вчера, 02:15Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет
От дефляции добра не ищут
В России инфляцию воспринимают исключительно негативно. Дефляция же — вещь невиданная и желанная. Многие хотели бы, чтобы цены снижались. Однако это зачастую сопровождает кризисы.
Например, затяжная дефляция сопутствовала Великой депрессии в США. В 1932-м — больше десяти процентов. Это обернулось спадом промышленного производства — на 47 процентов. ВВП просел на 30. Зарплаты — на 42,5. В 1933-м безработица приблизилась к 25 процентам.
Японии в 1980-х завидовал весь мир: ВВП прирастал на четыре процента в год. Но с 1991-го по 2001-й страна пережила стагнацию и дефляцию. В итоге экономика замедлилась до 1,14-1,41 процента ВВП в год.
Мировой финансовый кризис конца нулевых также запомнился снижением цен. В Германии в июле 2009-го был рекорд: минус 7,8 процента.
Неконтролируемая дефляция способна закрутиться в спираль, предостерегают экономисты. Следом неизбежна рецессия. Компании понесут издержки и срежут зарплаты. Если это не поможет — сократят персонал.
Поэтому ряд центральных банков в мире предпочитает поддерживать инфляцию на определенном уровне.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
К слову, в России дефляцию ни разу не фиксировали по итогам года. Сейчас ситуация нетипичная. Впервые товары дешевеют третий месяц подряд.
Однако, как отмечают в ЦБ, это лишь коррекция цен после резкого взлета в конце февраля — начале марта.
"Для того чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", — пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен за один месяц или даже за два — некорректно.
При этом регулятор отмечает замедление годовой инфляции в июле в большинстве российских регионов в диапазоне от 3,3 процента (Чукотский автономный округ) до 20 (Ингушетия).
В основном это следствие дешевых овощей и фруктов. Среди непродовольственных товаров меньше других дорожали автомобили, стройматериалы, бытовая техника и электроника.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПродавец-консультант в торговом зале в день открытия самого большого в России магазина электроники
Продавец-консультант в торговом зале в день открытия самого большого в России магазина электроники
При этом во всех федеральных округах, кроме Уральского, поднялись цены на услуги — сказался скачок спроса на авиаперелеты.
По итогам года инфляцию ожидают на уровне 13,4 процента — таков обновленный прогноз Минэкономразвития (до этого было 17,6). В 2023-м рассчитывают на пять с половиной. В 2024-м — на 4,2, в 2025-м — на четыре.
По оценкам ЦБ, инфляция в 2022-м будет 12-15 процентов, в 2023-м — пять-семь. В 2024-м и 2025-м снизится до четырех.