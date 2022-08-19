Рейтинг@Mail.ru
"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/tseny-1810489135.html
"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России
"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России - РИА Новости, 19.08.2022
"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России
В стране третий месяц подряд дефляция: в основном дешевеют мясо, овощи, фрукты. Однако экономисты не спешат радоваться. Как показывает мировой опыт, если не... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:00
2022-08-19T08:04
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
китай
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810505301_0:164:3095:1906_1920x0_80_0_0_dab4c532801c919b4e9e8c904ae0003b.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. В стране третий месяц подряд дефляция: в основном дешевеют мясо, овощи, фрукты. Однако экономисты не спешат радоваться. Как показывает мировой опыт, если не сдерживать падение цен, возникает риск рецессии. Стоит ли ждать роста безработицы и снижения зарплат — в материале РИА Новости.Пошли на понижениеЛетом продукты практически всегда дешевеют. Этот год — не исключение. В июле дефляция составила почти 0,4 процента, подсчитал Росстат. В июне — 0,35. С 9 по 15 августа — 0,13. "Собрали хороший урожай. Вот цены и упали", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Восемьдесят процентов пищевых товаров на полках магазинов — российские, отмечают в торговых сетях. Поэтому мировые цены и курс валют на рыночную конъюнктуру влияют слабо.Конечно, не так с промтоварами. Например, автомобилями и комплектующими. Но и здесь наметились подвижки. Некоторые компании наладили параллельный импорт запчастей.За три месяца в страну завезли продукции на шесть миллиардов долларов. К концу года будет — 16, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.К тому же европейских производителей заменили азиатские, а у них цены ниже. В частности, Китай за семь месяцев поставил товаров и услуг на 36 миллиардов долларов. Преодоление товарного дефицита позитивно сказалось на инфляции. Да и спрос уменьшился: в условиях экономической неопределенности население больше откладывает, чем тратит.По итогам августа также ожидается дефляция, но слабее июльской. "Это нормально после бурного роста цен весной. Скоро он нивелируется", — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Осенью спрос увеличится, и цены — тоже. Родители готовят детей в школу. "Портфель школьника" уже прибавил в среднем 30 процентов. С приходом холодов станут больше покупать одежду, обувь, аксессуары. Да и плодоовощной сезон закончится. Повысятся расходы на содержание и выращивание скота — подорожают молоко и мясо", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".Импорт в среднем взлетит на десять-двадцать процентов, поскольку логистика по новым каналам — более затратная.Подорожает бензин и дизель, предупреждают в Совете Федерации. Дело в том, что с июля закончилось субсидирование железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ. На это в бюджете заложили почти десять миллиардов рублей. Скидка с одной тонны достигала четырех тысяч рублей, АЗС экономили больше миллиона в месяц. Этих льгот теперь нет. Бизнес переложит дополнительные расходы на клиентов. В сентябре бензин прибавит три-четыре процента, прогнозируют аналитики.По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), АИ-92 с середины июля по 12 августа подорожал с 38 тысяч рублей до 47,5 за тонну, а АИ-95 — с 43 тысяч до 54.От дефляции добра не ищутВ России инфляцию воспринимают исключительно негативно. Дефляция же — вещь невиданная и желанная. Многие хотели бы, чтобы цены снижались. Однако это зачастую сопровождает кризисы.Например, затяжная дефляция сопутствовала Великой депрессии в США. В 1932-м — больше десяти процентов. Это обернулось спадом промышленного производства — на 47 процентов. ВВП просел на 30. Зарплаты — на 42,5. В 1933-м безработица приблизилась к 25 процентам.Японии в 1980-х завидовал весь мир: ВВП прирастал на четыре процента в год. Но с 1991-го по 2001-й страна пережила стагнацию и дефляцию. В итоге экономика замедлилась до 1,14-1,41 процента ВВП в год.Мировой финансовый кризис конца нулевых также запомнился снижением цен. В Германии в июле 2009-го был рекорд: минус 7,8 процента.Неконтролируемая дефляция способна закрутиться в спираль, предостерегают экономисты. Следом неизбежна рецессия. Компании понесут издержки и срежут зарплаты. Если это не поможет — сократят персонал.Поэтому ряд центральных банков в мире предпочитает поддерживать инфляцию на определенном уровне.К слову, в России дефляцию ни разу не фиксировали по итогам года. Сейчас ситуация нетипичная. Впервые товары дешевеют третий месяц подряд.Однако, как отмечают в ЦБ, это лишь коррекция цен после резкого взлета в конце февраля — начале марта."Для того чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", — пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.Говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен за один месяц или даже за два — некорректно.При этом регулятор отмечает замедление годовой инфляции в июле в большинстве российских регионов в диапазоне от 3,3 процента (Чукотский автономный округ) до 20 (Ингушетия).В основном это следствие дешевых овощей и фруктов. Среди непродовольственных товаров меньше других дорожали автомобили, стройматериалы, бытовая техника и электроника.При этом во всех федеральных округах, кроме Уральского, поднялись цены на услуги — сказался скачок спроса на авиаперелеты.По итогам года инфляцию ожидают на уровне 13,4 процента — таков обновленный прогноз Минэкономразвития (до этого было 17,6). В 2023-м рассчитывают на пять с половиной. В 2024-м — на 4,2, в 2025-м — на четыре.По оценкам ЦБ, инфляция в 2022-м будет 12-15 процентов, в 2023-м — пять-семь. В 2024-м и 2025-м снизится до четырех.
https://ria.ru/20220818/tseny-1810336805.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ирина Бадмаева
Ирина Бадмаева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810505301_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_84ad575a93130500713d9a62d275ebe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), китай, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Китай, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95
08:00 19.08.2022 (обновлено: 08:04 19.08.2022)
 

"Никто не ожидал". Что резко подешевело в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ирина Красикова. В стране третий месяц подряд дефляция: в основном дешевеют мясо, овощи, фрукты. Однако экономисты не спешат радоваться. Как показывает мировой опыт, если не сдерживать падение цен, возникает риск рецессии. Стоит ли ждать роста безработицы и снижения зарплат — в материале РИА Новости.

Пошли на понижение

Летом продукты практически всегда дешевеют. Этот год — не исключение. В июле дефляция составила почти 0,4 процента, подсчитал Росстат. В июне — 0,35. С 9 по 15 августа — 0,13. "Собрали хороший урожай. Вот цены и упали", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
Восемьдесят процентов пищевых товаров на полках магазинов — российские, отмечают в торговых сетях. Поэтому мировые цены и курс валют на рыночную конъюнктуру влияют слабо.
Конечно, не так с промтоварами. Например, автомобилями и комплектующими. Но и здесь наметились подвижки. Некоторые компании наладили параллельный импорт запчастей.
За три месяца в страну завезли продукции на шесть миллиардов долларов. К концу года будет — 16, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТорговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
Торговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Торговля арбузами на бахчевом развале в Климентовском переулке в Москве
К тому же европейских производителей заменили азиатские, а у них цены ниже. В частности, Китай за семь месяцев поставил товаров и услуг на 36 миллиардов долларов. Преодоление товарного дефицита позитивно сказалось на инфляции. Да и спрос уменьшился: в условиях экономической неопределенности население больше откладывает, чем тратит.
По итогам августа также ожидается дефляция, но слабее июльской. "Это нормально после бурного роста цен весной. Скоро он нивелируется", — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".
Осенью спрос увеличится, и цены — тоже. Родители готовят детей в школу. "Портфель школьника" уже прибавил в среднем 30 процентов. С приходом холодов станут больше покупать одежду, обувь, аксессуары. Да и плодоовощной сезон закончится. Повысятся расходы на содержание и выращивание скота — подорожают молоко и мясо", — говорит Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Школьная ярмарка
Импорт в среднем взлетит на десять-двадцать процентов, поскольку логистика по новым каналам — более затратная.
Подорожает бензин и дизель, предупреждают в Совете Федерации. Дело в том, что с июля закончилось субсидирование железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ. На это в бюджете заложили почти десять миллиардов рублей. Скидка с одной тонны достигала четырех тысяч рублей, АЗС экономили больше миллиона в месяц. Этих льгот теперь нет. Бизнес переложит дополнительные расходы на клиентов. В сентябре бензин прибавит три-четыре процента, прогнозируют аналитики.
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), АИ-92 с середины июля по 12 августа подорожал с 38 тысяч рублей до 47,5 за тонну, а АИ-95 — с 43 тысяч до 54.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Вчера, 02:15
Экономист объяснил, почему бензин не дешевеет

От дефляции добра не ищут

В России инфляцию воспринимают исключительно негативно. Дефляция же — вещь невиданная и желанная. Многие хотели бы, чтобы цены снижались. Однако это зачастую сопровождает кризисы.
Например, затяжная дефляция сопутствовала Великой депрессии в США. В 1932-м — больше десяти процентов. Это обернулось спадом промышленного производства — на 47 процентов. ВВП просел на 30. Зарплаты — на 42,5. В 1933-м безработица приблизилась к 25 процентам.
Японии в 1980-х завидовал весь мир: ВВП прирастал на четыре процента в год. Но с 1991-го по 2001-й страна пережила стагнацию и дефляцию. В итоге экономика замедлилась до 1,14-1,41 процента ВВП в год.
Мировой финансовый кризис конца нулевых также запомнился снижением цен. В Германии в июле 2009-го был рекорд: минус 7,8 процента.
Неконтролируемая дефляция способна закрутиться в спираль, предостерегают экономисты. Следом неизбежна рецессия. Компании понесут издержки и срежут зарплаты. Если это не поможет — сократят персонал.
Поэтому ряд центральных банков в мире предпочитает поддерживать инфляцию на определенном уровне.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Покупатель выбирает товар в торговом зале магазина "Пятерочка" в Москве
К слову, в России дефляцию ни разу не фиксировали по итогам года. Сейчас ситуация нетипичная. Впервые товары дешевеют третий месяц подряд.
Однако, как отмечают в ЦБ, это лишь коррекция цен после резкого взлета в конце февраля — начале марта.
"Для того чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая — очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют население и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", — пояснил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Говорить о дефляции по отрицательному изменению индекса цен за один месяц или даже за два — некорректно.
При этом регулятор отмечает замедление годовой инфляции в июле в большинстве российских регионов в диапазоне от 3,3 процента (Чукотский автономный округ) до 20 (Ингушетия).
В основном это следствие дешевых овощей и фруктов. Среди непродовольственных товаров меньше других дорожали автомобили, стройматериалы, бытовая техника и электроника.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПродавец-консультант в торговом зале в день открытия самого большого в России магазина электроники
Продавец-консультант в торговом зале в день открытия самого большого в России магазина электроники - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Продавец-консультант в торговом зале в день открытия самого большого в России магазина электроники
При этом во всех федеральных округах, кроме Уральского, поднялись цены на услуги — сказался скачок спроса на авиаперелеты.
По итогам года инфляцию ожидают на уровне 13,4 процента — таков обновленный прогноз Минэкономразвития (до этого было 17,6). В 2023-м рассчитывают на пять с половиной. В 2024-м — на 4,2, в 2025-м — на четыре.
По оценкам ЦБ, инфляция в 2022-м будет 12-15 процентов, в 2023-м — пять-семь. В 2024-м и 2025-м снизится до четырех.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КитайФедеральная служба государственной статистики (Росстат)АИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала