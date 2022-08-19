https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873320.html

Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР

Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР

Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:13

2022-08-19T20:13

2022-08-19T20:14

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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донецкая народная республика

россия

сирия

белоруссия

украина

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.

https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html

донецкая народная республика

россия

сирия

белоруссия

украина

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