https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873320.html
Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР
Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР
Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:13
2022-08-19T20:13
2022-08-19T20:14
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
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украина
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия, Белоруссия и Сирия подтвердили готовность прислать своих наблюдателей для участия в трибунале в Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отмечал, что МИД республики работает над привлечением к участию в трибунале представителей международной общественности.
https://ria.ru/20220727/tribunal-1805380199.html
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Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Сирия, Белоруссия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:13 19.08.2022 (обновлено: 20:14 19.08.2022)
Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на трибунал в ДНР
Пушилин: Россия, Белоруссия и Сирия пришлют наблюдателей на военный трибунал в ДНР