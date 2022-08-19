https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873017.html

ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными

ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2022

ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными

Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:12

2022-08-19T20:12

2022-08-19T20:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Состоялся разговор наших послов, посла ДНР и КНДР, также по этому вопросу ждем ответа, продолжаем работать в этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее он сообщал, что в республике не будут затягивать с международным трибуналом над военными преступниками. Он также отмечал, что МИД страны работает над привлечением представителей международной общественности к участию в трибунале.

https://ria.ru/20220810/tribunal-1808575236.html

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в мире, донецкая народная республика