https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873017.html
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2022
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными
Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:12
2022-08-19T20:12
2022-08-19T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Состоялся разговор наших послов, посла ДНР и КНДР, также по этому вопросу ждем ответа, продолжаем работать в этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее он сообщал, что в республике не будут затягивать с международным трибуналом над военными преступниками. Он также отмечал, что МИД страны работает над привлечением представителей международной общественности к участию в трибунале.
https://ria.ru/20220810/tribunal-1808575236.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными
Пушилин: ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над военными ВСУ в Донецке