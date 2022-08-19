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ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/tribunal-1810873017.html
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными - РИА Новости, 19.08.2022
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными
Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:12
2022-08-19T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Состоялся разговор наших послов, посла ДНР и КНДР, также по этому вопросу ждем ответа, продолжаем работать в этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее он сообщал, что в республике не будут затягивать с международным трибуналом над военными преступниками. Он также отмечал, что МИД страны работает над привлечением представителей международной общественности к участию в трибунале.
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
20:12 19.08.2022
 
ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над украинскими военными

Пушилин: ДНР и КНДР обсудили участие Пхеньяна в трибунале над военными ВСУ в Донецке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Главы дипломатических миссий ДНР и КНДР обсудили возможность участия Пхеньяна в трибунале над украинскими военными преступниками в Донецке, власти республики ждут ответа северокорейской стороны, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Состоялся разговор наших послов, посла ДНР и КНДР, также по этому вопросу ждем ответа, продолжаем работать в этом направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее он сообщал, что в республике не будут затягивать с международным трибуналом над военными преступниками. Он также отмечал, что МИД страны работает над привлечением представителей международной общественности к участию в трибунале.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 14:05Специальная военная операция на Украине
Пушилин анонсировал первый трибунал над украинскими пленными до конца лета
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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