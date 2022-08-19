https://ria.ru/20220819/trass-1810768048.html
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20
Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:56
2022-08-19T14:56
2022-08-19T14:59
в мире
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большая двадцатка
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, передает агентство Блумберг.По данным агентства, это заявление Трасс последовало после того, как индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали.Как передает агентство, офис Трасс заявил, что она не отказывается от своего обещания "вызвать на разговор" российского президента.Ранее Трасс заявляла, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в ноябре в Индонезии в случае ее избрания на пост премьера страны.
https://ria.ru/20220814/trass-1809445946.html
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в мире, бали, большая двадцатка, индонезия, джоко видодо, владимир путин, россия, великобритания, лиз трасс
В мире, Бали, Большая двадцатка, Индонезия, Джоко Видодо, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Лиз Трасс
14:56 19.08.2022 (обновлено: 14:59 19.08.2022)
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20
Bloomberg: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на саммите G20