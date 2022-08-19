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СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20 - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20
Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:56
2022-08-19T14:59
в мире
бали
большая двадцатка
индонезия
джоко видодо
владимир путин
россия
великобритания
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, передает агентство Блумберг.По данным агентства, это заявление Трасс последовало после того, как индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали.Как передает агентство, офис Трасс заявил, что она не отказывается от своего обещания "вызвать на разговор" российского президента.Ранее Трасс заявляла, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в ноябре в Индонезии в случае ее избрания на пост премьера страны.
https://ria.ru/20220814/trass-1809445946.html
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в мире, бали, большая двадцатка, индонезия, джоко видодо, владимир путин, россия, великобритания, лиз трасс
В мире, Бали, Большая двадцатка, Индонезия, Джоко Видодо, Владимир Путин, Россия, Великобритания, Лиз Трасс
14:56 19.08.2022 (обновлено: 14:59 19.08.2022)
 
СМИ: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на G20

Bloomberg: Трасс подтвердила намерение "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, это заявление Трасс последовало после того, как индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что Путин планирует посетить саммит G20 на Бали.
Как передает агентство, офис Трасс заявил, что она не отказывается от своего обещания "вызвать на разговор" российского президента.
Ранее Трасс заявляла, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в ноябре в Индонезии в случае ее избрания на пост премьера страны.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 02:47
Более 60% британских консерваторов намерены голосовать на выборах за Трасс
 
В миреБалиБольшая двадцаткаИндонезияДжоко ВидодоВладимир ПутинРоссияВеликобританияЛиз Трасс
 
 
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