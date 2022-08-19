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В США школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте - РИА Новости, 19.08.2022
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В США школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте
В США школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте - РИА Новости, 19.08.2022
В США школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте
Школа в американском штате Юта проверила все архивные записи об ученице, отличившейся в спортивных соревнованиях, чтобы узнать, не является ли она... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:31
2022-08-19T21:28
в мире
юта
сша
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Школа в американском штате Юта проверила все архивные записи об ученице, отличившейся в спортивных соревнованиях, чтобы узнать, не является ли она трансгендером, пишет газета Salt Lake Tribune.В одной из школ, название которой не раскрывается, прошли спортивные соревнования среди девочек, по итогу которых с большим отрывом выиграла одна из участниц. Родители девушек, занявших второе и третье место, заподозрили, что победительница выступила так успешно, потому что стала трансгендером, и подали жалобу в местный надзорный орган, специализирующийся на школьной классной и внеклассной активности (UHSAA). В результате учебное заведение тайно проверило все архивные записи занявшей первое место девушки, начиная с дошкольного возраста.Он добавил, что ассоциация часто получает подобные жалобы, когда "спортсменка не выглядит достаточно женственно". Спатафор подчеркнул, что школа, личность и успеваемость ученицы, о которой идет речь, не будут раскрыты из соображений конфиденциальности.В июле на территории Юты вступил в силу закон, запрещающий трансгендерным девушкам участвовать в спортивных соревнованиях среди женщин. В пятницу судья Кейт Келли временно заблокировал закон, обосновав это тем, что он наносит вред и приводит к социальной стигматизации.
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в мире, юта, сша
В мире, Юта, США
20:31 19.08.2022 (обновлено: 21:28 19.08.2022)
 
В США школьницу проверили на половую принадлежность из-за успехов в спорте

Школа в Юте проверила, не является ли ученица трансгендером из-за ее спортивных успехов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Школа в американском штате Юта проверила все архивные записи об ученице, отличившейся в спортивных соревнованиях, чтобы узнать, не является ли она трансгендером, пишет газета Salt Lake Tribune.
В одной из школ, название которой не раскрывается, прошли спортивные соревнования среди девочек, по итогу которых с большим отрывом выиграла одна из участниц. Родители девушек, занявших второе и третье место, заподозрили, что победительница выступила так успешно, потому что стала трансгендером, и подали жалобу в местный надзорный орган, специализирующийся на школьной классной и внеклассной активности (UHSAA). В результате учебное заведение тайно проверило все архивные записи занявшей первое место девушки, начиная с дошкольного возраста.

"Если кто-то был женского пола с детского сада, то с большой вероятностью этот человек не менял пол", — подчеркнул представитель UHSAA Дэвид Спатафор.

Он добавил, что ассоциация часто получает подобные жалобы, когда "спортсменка не выглядит достаточно женственно". Спатафор подчеркнул, что школа, личность и успеваемость ученицы, о которой идет речь, не будут раскрыты из соображений конфиденциальности.
В июле на территории Юты вступил в силу закон, запрещающий трансгендерным девушкам участвовать в спортивных соревнованиях среди женщин. В пятницу судья Кейт Келли временно заблокировал закон, обосновав это тем, что он наносит вред и приводит к социальной стигматизации.
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