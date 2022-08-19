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Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
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Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров
Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:27
2022-08-19T12:27
происшествия
александр куренков (мчс)
владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС информировало, что торфяники продолжают гореть на 3 гектарах."По состоянию на 19 августа, наблюдается положительная динамика. Загорание локализовано, в настоящее время площадь составляет 2 гектара", — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 65 единиц техники и 165 человек.Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
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владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
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происшествия, александр куренков (мчс), владимирская область, россия, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимирская область, Россия, Гусь-Хрустальный район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:27 19.08.2022
 
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров

ГУМЧС: площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до двух гектаров

© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтактеТушение природного пожара
Тушение природного пожара - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : страница Павла Малкова во ВКонтакте
Тушение природного пожара. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС информировало, что торфяники продолжают гореть на 3 гектарах.
"По состоянию на 19 августа, наблюдается положительная динамика. Загорание локализовано, в настоящее время площадь составляет 2 гектара", — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 65 единиц техники и 165 человек.
Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
Тушение природных пожаров в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Владимирская областьРоссияГусь-Хрустальный районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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