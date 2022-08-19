https://ria.ru/20220819/torfyanik-1810706738.html
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров - РИА Новости, 19.08.2022
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров
Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:27
2022-08-19T12:27
2022-08-19T12:27
происшествия
александр куренков (мчс)
владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810673670_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_81b2aa52cbab7cc4c02859c486d193b7.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС информировало, что торфяники продолжают гореть на 3 гектарах."По состоянию на 19 августа, наблюдается положительная динамика. Загорание локализовано, в настоящее время площадь составляет 2 гектара", — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 65 единиц техники и 165 человек.Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html
владимирская область
россия
гусь-хрустальный район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810673670_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_fb9d548133322afc4037e635aef4bcc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр куренков (мчс), владимирская область, россия, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимирская область, Россия, Гусь-Хрустальный район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров
ГУМЧС: площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до двух гектаров