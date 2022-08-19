https://ria.ru/20220819/torfyanik-1810706738.html

Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров

Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров - РИА Новости, 19.08.2022

Площадь горящих торфяников под Владимиром сократилась до двух гектаров

Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:27

2022-08-19T12:27

2022-08-19T12:27

происшествия

александр куренков (мчс)

владимирская область

россия

гусь-хрустальный район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 19 авг - РИА Новости. Площадь горящих торфяников во Владимирской области сократилась до 2 гектаров, обстановка находится на постоянном контроле спасателей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Накануне ГУМЧС информировало, что торфяники продолжают гореть на 3 гектарах."По состоянию на 19 августа, наблюдается положительная динамика. Загорание локализовано, в настоящее время площадь составляет 2 гектара", — сообщили в ведомстве, отметив, что на месте работают 65 единиц техники и 165 человек.Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.

https://ria.ru/20220819/pozhar-1810661447.html

владимирская область

россия

гусь-хрустальный район

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, александр куренков (мчс), владимирская область, россия, гусь-хрустальный район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)