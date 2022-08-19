https://ria.ru/20220819/torfyanik-1810654212.html

Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах

Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах - РИА Новости, 19.08.2022

Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах

Пожарные во Владимирской области продолжают бороться с торфяным пожаром на площади менее трех гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T09:54

2022-08-19T09:54

2022-08-19T09:54

происшествия

александр куренков (мчс)

владимирская область

гусь-хрустальный район

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожарные во Владимирской области продолжают бороться с торфяным пожаром на площади менее трех гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.Накануне ведомство информировало о шести очагах природных пожаров."На данный момент остается один очаг, в Панфилово, остальные пожары ликвидированы. Площадь в Панфилово сокращена с 4 до 2,8 гектара", - рассказали в ГУМЧС. Там отметили, что на месте работают 165 человек, 60 техники.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.

https://ria.ru/20220819/smog-1810647357.html

владимирская область

гусь-хрустальный район

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, александр куренков (мчс), владимирская область, гусь-хрустальный район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)