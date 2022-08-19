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Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах - РИА Новости, 19.08.2022
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Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах
Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах - РИА Новости, 19.08.2022
Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах
Пожарные во Владимирской области продолжают бороться с торфяным пожаром на площади менее трех гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T09:54
2022-08-19T09:54
происшествия
александр куренков (мчс)
владимирская область
гусь-хрустальный район
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожарные во Владимирской области продолжают бороться с торфяным пожаром на площади менее трех гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.Накануне ведомство информировало о шести очагах природных пожаров."На данный момент остается один очаг, в Панфилово, остальные пожары ликвидированы. Площадь в Панфилово сокращена с 4 до 2,8 гектара", - рассказали в ГУМЧС. Там отметили, что на месте работают 165 человек, 60 техники.О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
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владимирская область
гусь-хрустальный район
москва
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происшествия, александр куренков (мчс), владимирская область, гусь-хрустальный район, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:54 19.08.2022
 
Во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах

ГУМЧС: во Владимирской области продолжают гореть торфяники на трех гектарах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМасштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Пожарные во Владимирской области продолжают бороться с торфяным пожаром на площади менее трех гектаров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС по региону.
Накануне ведомство информировало о шести очагах природных пожаров.
"На данный момент остается один очаг, в Панфилово, остальные пожары ликвидированы. Площадь в Панфилово сокращена с 4 до 2,8 гектара", - рассказали в ГУМЧС. Там отметили, что на месте работают 165 человек, 60 техники.
О загорании торфа в районе населенного пункта Панфилово в Гусь-Хрустальном районе сообщалось еще в среду. Сначала площадь составляла 3 гектара, в четверг выросла до 4 гектаров. Москва в помощь Владимирской области направила 30 единиц техники и 90 спасателей. Также в четверг глава МЧС России Александр Куренков посетил Гусь-Хрустальный район и провел совещание по ликвидации торфяного пожара.
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ПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Владимирская областьГусь-Хрустальный районМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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