https://ria.ru/20220819/test-1810805241.html

Финский премьер сдала тест на наркотики

Финский премьер сдала тест на наркотики - РИА Новости, 19.08.2022

Финский премьер сдала тест на наркотики

Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила в пятницу на срочно созванном пресс-брифинге, что сама сдала анализы на наркотики и результаты будут через... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:43

2022-08-19T16:43

2022-08-19T16:58

финляндия

наркотики

санна марин

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Глава правительства Финляндии Санна Марин заявила в пятницу на срочно созванном пресс-брифинге, что сама сдала анализы на наркотики и результаты будут через неделю."Вначале хочу отметить, что в последние дни в обществе прозвучали серьезные обвинения в том, что я находилась в месте (где употребляли наркотики) или что я сама употребляла наркотики. Сегодня я прошла тест на наркотики, результаты которого будут известны примерно через неделю", - заявила Марин, трансляцию брифинга вела пресс-служба правительства.Она отметила, что не употребляла наркотики даже в подростковом возрасте.Марин сказала, заседания кабмина не проходят среди ночи и всегда существует возможность с ней связаться."Заседания (правительства) не собираются среди ночи. Если вам нужно связаться со мной, я всегда готова выполнить рабочие задачи", - подчеркнула она.Марин оказалась в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием. По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться. -0-

https://ria.ru/20220819/marin-1810787335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

финляндия, наркотики, санна марин, в мире