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Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/tes-1810669321.html
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:49
2022-08-19T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня ночью было как минимум семь тяжелых "прилетов", работала тяжелая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилеты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24"."То есть, по сути, до сегодняшнего дня они все везде прощупывали &lt;…&gt; как попасть", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810646421.html
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в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
10:49 19.08.2022 (обновлено: 11:06 19.08.2022)
 
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС

Рогов: украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня ночью было как минимум семь тяжелых "прилетов", работала тяжелая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилеты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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"То есть, по сути, до сегодняшнего дня они все везде прощупывали <…> как попасть", - подчеркнул он.
 
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