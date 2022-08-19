https://ria.ru/20220819/tes-1810669321.html

Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС

Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС

Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:49

2022-08-19T10:49

2022-08-19T11:06

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запорожская область

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня ночью было как минимум семь тяжелых "прилетов", работала тяжелая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилеты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24"."То есть, по сути, до сегодняшнего дня они все везде прощупывали <…> как попасть", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810646421.html

запорожская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область