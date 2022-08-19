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Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:49
2022-08-19T10:49
2022-08-19T11:06
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запорожская область
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Минувшей ночью украинские снаряды попали на территорию Запорожской ТЭС, которая также важна для стабильной работы атомной станции, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня ночью было как минимум семь тяжелых "прилетов", работала тяжелая артиллерия. Слава богу, на территорию атомной станции ничего не упало: "прилеты" были в районе тепловой электростанции. Напомню, тепловая электростанция тоже важна с точки зрения энергетической безопасности и вовлеченности в энергоконтур (АЭС - ред.) для стабильной работы и отсутствия перепадов энергии", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24"."То есть, по сути, до сегодняшнего дня они все везде прощупывали <…> как попасть", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810646421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
10:49 19.08.2022 (обновлено: 11:06 19.08.2022)
Украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС
Рогов: украинские снаряды ночью попали на территорию Запорожской ТЭС