https://ria.ru/20220819/terrorizm-1810837700.html

Госдеп ответил на вопрос о признании России "спонсором терроризма"

Госдеп ответил на вопрос о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 19.08.2022

Госдеп ответил на вопрос о признании России "спонсором терроризма"

США опасаются, что признание РФ "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну, заявил на брифинге представитель... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:54

2022-08-19T17:54

2022-08-19T18:06

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США опасаются, что признание РФ "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну, заявил на брифинге представитель госдепартамента Джим О'Брайен."Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", - сказал руководитель отдела координации санкций в госдепартаменте США Джим О'Брайен на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, есть ли у США опасения, что признание России страной-спонсором терроризма негативно скажется на достигнутых соглашениях о вывозе зерна. Он подтвердил, что Вашингтон "обеспокоен этим" в контексте зернового соглашения.Вместе с тем О'Брайен сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом введение дополнительных санкций против России, а также "идут более широкие обсуждения подходов", которые, по его замечанию, должны носить комплексный характер."Мы ведем обсуждения с конгрессом и Украиной над введением всё больших и больших санкций против России", - добавил О'Брайен.При этом представитель госдепартамента не стал уточнять, когда американские власти планируют объявить о новом пакете санкций.​​В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220819/putin-1810760939.html

https://ria.ru/20220819/vmeshatelstvo-1810628352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, в мире, украина, государственный департамент сша