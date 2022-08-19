17:54 19.08.2022 (обновлено: 18:06 19.08.2022)
Госдеп ответил на вопрос о признании России "спонсором терроризма"
Госдеп: признание России "страной — спонсором терроризма" повлияет на зерновую сделку
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США опасаются, что признание РФ "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну, заявил на брифинге представитель госдепартамента Джим О'Брайен.
"Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать", - сказал руководитель отдела координации санкций в госдепартаменте США Джим О'Брайен на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, есть ли у США опасения, что признание России страной-спонсором терроризма негативно скажется на достигнутых соглашениях о вывозе зерна. Он подтвердил, что Вашингтон "обеспокоен этим" в контексте зернового соглашения.
Вместе с тем О'Брайен сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом введение дополнительных санкций против России, а также "идут более широкие обсуждения подходов", которые, по его замечанию, должны носить комплексный характер.
"Мы ведем обсуждения с конгрессом и Украиной над введением всё больших и больших санкций против России", - добавил О'Брайен.
При этом представитель госдепартамента не стал уточнять, когда американские власти планируют объявить о новом пакете санкций.
При этом представитель госдепартамента не стал уточнять, когда американские власти планируют объявить о новом пакете санкций.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.