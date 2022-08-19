https://ria.ru/20220819/terrorizm-1810621351.html

СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"

СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 19.08.2022

СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"

Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:03

2022-08-19T00:03

2022-08-19T07:34

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мария захарова

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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico.В частности, по данным издания, если США пойдут на такой шаг, под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и о вывозе украинского зерна."Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть предупреждения Госдепа. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220816/karasin-1810092765.html

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в мире, мария захарова, россия, сша