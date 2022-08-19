00:03 19.08.2022 (обновлено: 07:34 19.08.2022)
СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"
Politico: Госдеп выразил опасения из-за намерения признать Россию "спонсором терроризма"
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico.
"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой", - говорится в статье.
"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть предупреждения Госдепа. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.