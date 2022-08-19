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СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 19.08.2022
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СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"
СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 19.08.2022
СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"
Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T00:03
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в мире
мария захарова
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico.В частности, по данным издания, если США пойдут на такой шаг, под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и о вывозе украинского зерна."Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть предупреждения Госдепа. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, мария захарова, россия, сша
В мире, Мария Захарова, Россия, США
00:03 19.08.2022 (обновлено: 07:34 19.08.2022)
 
СМИ: в США боятся последствий признания России "спонсором терроризма"

Politico: Госдеп выразил опасения из-за намерения признать Россию "спонсором терроризма"

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Госдеп тайно предупредил конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России "страной-спонсором терроризма", сообщает газета Politico.

"Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой", - говорится в статье.

В частности, по данным издания, если США пойдут на такой шаг, под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российского продовольствия и о вывозе украинского зерна.
"Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США", - передает издание суть предупреждения Госдепа. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.
Полномочия по наименованию стран "спонсором терроризма" принадлежат госдепу, однако сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в палату представителей внесли соответствующий законопроект.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что если Вашингтон пойдет на такой шаг, об отношениях между двумя странами можно забыть.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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В миреМария ЗахароваРоссияСША
 
 
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