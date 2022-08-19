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Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 19.08.2022
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Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню
Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню - РИА Новости, 19.08.2022
Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню
Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 17 самолетов и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:35
2022-08-19T14:35
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
су-30
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 17 самолетов и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня."По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 19 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 17 самолетов и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.Отмечается, что восемь самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя-бомбардировщика JH-7, два истребителя Су-30 и два J-11.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220819/ucheniya-1810701792.html
https://ria.ru/20220815/tayvan-1809793317.html
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, су-30, визит пелоси на тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США, Су-30, Визит Пелоси на Тайвань
14:35 19.08.2022
 
Китай направил 17 самолетов и шесть военных кораблей к Тайваню

Минобороны Тайваня: армия Китая направила к острову 17 самолетов и шесть военных кораблей

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в пятницу зафиксировали приближение к острову 17 самолетов и шести военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки оборонного ведомства Тайваня.
"По состоянию на 17.00 (12.00 по мск) 19 августа, вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 17 самолетов и шести кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем", - говорится в сообщении.
Судно ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:12
Китайский эсминец приблизился к зоне военных учений Тайваня
Отмечается, что восемь самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя-бомбардировщика JH-7, два истребителя Су-30 и два J-11.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Сенатор-демократ США Эд Марки и член Палаты представителей Демократической партии Джон Гараменди прибывают к зданию парламента в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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В миреНэнси ПелосиТайваньКитайСШАСу-30Визит Пелоси на Тайвань
 
 
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