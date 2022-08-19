https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html

Победит ли американская прокурорша коррупцию в Молдове

Победит ли американская прокурорша коррупцию в Молдове - РИА Новости, 19.08.2022

Победит ли американская прокурорша коррупцию в Молдове

РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:23

2022-08-19T17:23

2022-08-19T18:35

авторы

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

сша

евросоюз

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810821848_0:75:798:524_1920x0_80_0_0_5278b444f7599f329f7efa30958bac36.jpg

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости"Долой Майю Санду! Долой узурпаторов!" — бросала в толпу зажигательные лозунги Марина Таубер, неформальный лидер оппозиционной партии "Шор", на январском митинге в Бельцах — северной столице Молдовы.Накануне, после победоносного первого тура на выборах мэра, ее исключили из предвыборной гонки — за семь часов до начала голосования во втором туре, в спешке, в ходе ночного судебного заседания. В том, что произошло, Таубер обвинила лично президента страны Майю Санду. Это по приказу главы государства у нее украли победу, а волеизъявление превратили в дешевый балаган, заявила оппозиционерка."Мы, народ Молдовы, устраним из власти эту преступную группировку!" — твердо заявила Таубер журналистам. В итоге устранили саму Таубер.С 23 июля, вот уже почти месяц, она сидит в кишиневском СИЗО № 13 — с целым букетом уголовных статей, которые лавиной обрушил на голову оппозиционерки и. о. генпрокурора Думитру Робу."А нечего было побеждать на выборах в Бельцах", — говорят между собой политологи в Кишиневе.Не ваша заслуга, а наша недоработкаПолноценного генпрокурора в Молдове, кстати, до сих пор нет. Укрепление своей власти президент Майя Санду начала с возбуждения уголовных дел и ареста генерального прокурора Александра Стояногло.Впрочем, в тюрьме тот не сидит. Из СИЗО Стояногло перевели сначала под домашний арест, затем под судебный контроль. А после суд и вовсе не продлил отстраненному генпрокурору меру пресечения. Говорят, это произошло после вмешательства западных партнеров, которые несколько опешили от прыти президента Молдовы и намекнули, что это уже перебор. Никаких решений по существу собирательного "дела Стояногло" суд до сих пор не принял, и новый виток тяжб ожидается в сентябре 2022 года.Указ об увольнении отстраненного от службы главы Генпрокуратуры Майя Санду до сих пор не подписала. Да в этом и нет необходимости. Лояльный главе государства и. о. генпрокурора Думитру Робу прекрасно справляется со своей главной задачей — сделать так, чтобы ни один видный оппозиционер в Молдове не остался без уголовного дела.Вот же очевидный успех — Марина Таубер уже сидит, и за месяц ее даже ни разу не допросили, говорят адвокаты. А тот факт, что суд не оставил в СИЗО экс-президента Игоря Додона, арестованного в мае, так это не заслуга его адвокатов, а наша недоработка, могли бы сказать в Генпрокуратуре.Место генпрокурора должен был занять западный "варяг"На самом деле изначально место генпрокурора Майя Санду планировала расчистить под иностранного "варяга". На эту должность президент Молдовы мечтала пригласить румынского прокурора Лауру Ковеси. Однако заманить ее в Молдову не удалось — Ковеси не спешила рисковать репутацией и окунаться в нечистое болото молдавской политики. А вскоре она получила пост главы Европейской прокуратуры, и на этом фоне приглашение в Кишинев и вовсе звучало как дурная, неприличная шутка.В итоге Майе Санду пришлось удовольствоваться другим "варягом" и на другом посту. На должность главы Антикоррупционной прокуратуры была назначена американка — Вероника Драгалин. В США эта уроженка Молдовы дослужилась до зампрокурора Центрального округа штата Калифорния.Кроме того, новая глава Антикоррупционной прокуратуры — дочь Елены Драгалин, основательницы НПО "Moldova-AID" и организатора ежегодной традиционной Американско-молдавской конвенции. Пресса отмечает, что Елена Драгалин была одним из спонсоров правящей в Молдове партии "Действие и солидарность" (ПДС), которую до победы на выборах возглавляла Майя Санду.Специально под прокурора из Америки поменяли законыПри таких статях Вероника Драгалин с легкостью победила в конкурсе на занятие должности, обойдя четырех конкурентов.Еще бы она их не обошла — задолго до начала конкурса Майя Санду и парламентская фракция ПДС устроили "мини-переворот" в Высшем совете прокуроров, который, собственно, и организует конкурсы. Из ВСП вышибли всех, кто сомневался, что прокуратура должна колебаться в унисон с прозападным курсом правящей партии. На их места назначили лояльных президенту людей, и Высший совет прокуроров заработал как часы.Кроме того, специально под Драгалин депутаты изменили законодательство. Теперь стаж работы прокурора за границей засчитывался в стаж работы в Молдове. Это позволило Драгалин без проблем возглавить одну из самых неоднозначных силовых организаций, заслужившую в стране славу "молота для оппозиции".Предшественником Вероники Драгалин на этом посту (не считая череды врио) был Виорел Морарь, ставленник беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. В те времена основной функцией Антикоррупционной прокуратуры было выполнение заказов "хозяина Молдовы". И судя по тому, что сейчас все видные оппозиционные политики в стране ходят под уголовными делами, кое-что из наследия Плахотнюка пригодилось проевропейской власти, обласканной на Западе и заработавшей для Молдовы статус кандидата в члены ЕС.Спасать уголовные дела, как рядового РайанаВероника Драгалин — первый полноценный "варяг" в молдавских силовых структурах. То есть успешно реализована усвоенная по сериалам Netflix идея, что только иностранное — и обязательно западное — вмешательство может оздоровить зараженное коррупцией государство. Здесь Майя Санду может поставить галочку.Новая глава Антикоррупционной прокуратуры 19 августа уже дала в Кишиневе свою первую пресс-конференцию.В это время за окнами здания, где шла пресс-конференция, бушевал очередной митинг сторонников Марины Таубер, которые требовали немедленно освободить оппозиционерку. "Таубер — политзаключенная!", "Долой Майю Санду!", "Робу — раб Санду!"Скандирование митингующих приглушали качественные оконные стеклопакеты, и пресс-конференция продолжалась как по маслу.Для Запада борьба Кишинева с Россией важнее, чем борьба с коррупциейПока сторонники Майи Санду восторженно засыпают лайками и аплодисментами-"гифками" прямую трансляцию этой пресс-конференции в соцсетях, скептики в комментариях не разделяют их восторгов.Драгалин очень быстро поймет, что на ее новом посту в Молдове важно не то, чего хотят люди, а то, чего хотят президент и правящая партия, считают комментаторы.А Майя Санду и правительство ПДС рассчитывают на быструю зачистку политического поля в преддверии череды выборов в Молдове. В 2023 году в стране состоятся местные выборы и выборы мэра Кишинева. В 2024-м — президентские выборы, а в 2025-м — парламентские, которые и определяют, у кого в стране будет реальная власть.На фоне летящих вниз рейтингов и галопирующей инфляции, когда большинство населения недовольно курсом власти и выступает за нейтралитет страны, в то время как Майя Санду проводит политику конфронтации с Россией, — все это в глазах власти делает зачистку оппозиции необходимым условием для удержания власти. Запад закроет глаза на все, уверены в Кишиневе, ведь не закончена еще "борьба с российской пропагандой" и не ликвидировано до конца "российское влияние" в Молдове.Тот же карательный аппарат, но в американской упаковкеСумеет ли Вероника Драгалин работать беспристрастно и профессионально в условиях, когда эффективность ее работы будут оценивать совсем по другим критериям?Именно об этом говорил на давнем брифинге еще не отстраненный генпрокурор Александр Стояногло. Почти растерянно глава Генпрокуратуры сообщил журналистам, что президент Санду требовала от него на заседании Высшего совета безопасности немедленно завести уголовные дела на лидеров оппозиционеров.Генпрокурор, по его словам, отказался — и где сейчас Стояногло? Правильно, под следствием. Совсем не факт, что его судьбу не может разделить Вероника Драгалин со всеми ее метафорами о "спасенных солдатах" и опытом работы федеральным прокурором в солнечном штате Калифорния.Если новая глава Антикоррупционной прокуратуры откажется играть по непонятным для нее политическим правилам, тогда можно и в "агенты Кремля" угодить, а этот статус в Молдове сейчас раздают с легкостью.Между тем адвокаты Марины Таубер, которые официально попросили о встрече с Вероникой Драгалин, чтобы "рассказать о политических преследованиях оппозиции", сообщили, что им не дали согласия на разговор.Эта неприятная новость размывает надежды, что в Молдове все же заработает реальное правосудие. Куда больше признаков, что импорт прокуроров с Запада ничего не изменит — лишь обернет карательный аппарат в глянцевую американскую упаковку.

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/kishinev-1810758836.html

https://ria.ru/20220806/moldaviya-1807742451.html

https://ria.ru/20220817/gaz-1810145463.html

https://ria.ru/20220816/moldaviya-1810116336.html

https://ria.ru/20220815/pridnestrove-1809832660.html

https://ria.ru/20220810/moldaviya-1808502272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/selkhozproduktsiya-1808658655.html

молдавия

кишинев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты оппозиции у здания генпрокуратуры Молдавии Протесты оппозиции у здания генпрокуратуры Молдавии 2022-08-19T17:23 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авторы, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, сша, евросоюз, марина таубер