https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html

Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд

Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 19.08.2022

Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд

Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:49

2022-08-19T03:49

2022-08-19T03:49

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таиланд

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли."Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров. "Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю. Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах "Аэрофлота". На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей", — указали в пресс-службе Fun&Sun.В "Русском Экспрессе" рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. "Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", — добавили в компании.

https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html

https://ria.ru/20220810/tailand-1808482208.html

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пхукет (остров)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), россия, турпоток, туризм, туристы, отели