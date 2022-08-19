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Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 19.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 19.08.2022
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:49
2022-08-19T03:49
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
россия
турпоток
туризм
туристы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли."Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров. "Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&amp;Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю. Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах "Аэрофлота". На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей", — указали в пресс-службе Fun&amp;Sun.В "Русском Экспрессе" рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. "Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", — добавили в компании.
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новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), россия, турпоток, туризм, туристы, отели
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, турпоток, Туризм, туристы, Отели
03:49 19.08.2022
 
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд

Туроператоры: цены на путевки в Таиланд снизились на 15-30 процентов

© Pixabay / nobutsaboutmeКатер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Pixabay / nobutsaboutme
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров.
"Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.
Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю.
Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах "Аэрофлота".
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На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей", — указали в пресс-службе Fun&Sun.
В "Русском Экспрессе" рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. "Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", — добавили в компании.
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