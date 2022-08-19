https://ria.ru/20220819/tailand-1810491909.html
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд - РИА Новости, 19.08.2022
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:49
2022-08-19T03:49
2022-08-19T03:49
туризм
новости - туризм
таиланд
пхукет (остров)
россия
турпоток
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621126_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_054798350461d7110978e76aa06eb758.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли."Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров. "Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю. Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах "Аэрофлота". На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей", — указали в пресс-службе Fun&Sun.В "Русском Экспрессе" рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. "Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", — добавили в компании.
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
https://ria.ru/20220810/tailand-1808482208.html
таиланд
пхукет (остров)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771621126_137:0:1844:1280_1920x0_80_0_0_98670300f2c2282432aea3edacf86396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), россия, турпоток, туризм, туристы, отели
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, турпоток, Туризм, туристы, Отели
Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд
Туроператоры: цены на путевки в Таиланд снизились на 15-30 процентов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд благодаря блочной перевозке, а также отметили рост продаж на 50 процентов за последнюю неделю, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Русский Экспресс" анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров.
"Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей", — уточнили в пресс-службе.
Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&Sun на рейсах авиакомпании "Скат", но со стыковкой в Казахстане. "Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15-20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке", — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю.
Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах "Аэрофлота".
На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. "В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20-30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей", — указали в пресс-службе Fun&Sun.
В "Русском Экспрессе" рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. "Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10-14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет", — добавили в компании.