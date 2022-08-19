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Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак
Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак - РИА Новости, 19.08.2022
Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак
Огромную свинью, обнаруженную на проезжей части Дмитровского шоссе, сразу после отлова доставили в приют для собак, где животное будет ждать своего хозяина,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:43
2022-08-19T10:43
2022-08-19T14:53
россия
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Огромную свинью, обнаруженную на проезжей части Дмитровского шоссе, сразу после отлова доставили в приют для собак, где животное будет ждать своего хозяина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После отлова увезли в ближайший собачий приют", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что свинью-беглеца поместили в отдельный вольер.Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку, неподалеку от пересечения с МКАД, вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта. Животное удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, после чего его увезли.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, москва, мкад
Россия, Происшествия, Москва, МКАД
10:43 19.08.2022 (обновлено: 14:53 19.08.2022)
Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак
Свинью, пойманную на проезжей части Дмитровского шоссе у МКАД, отправили в приют для собак