https://ria.ru/20220819/svinya-1810666982.html

Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак

Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак - РИА Новости, 19.08.2022

Пойманную у МКАД свинью отправили в приют для собак

Огромную свинью, обнаруженную на проезжей части Дмитровского шоссе, сразу после отлова доставили в приют для собак, где животное будет ждать своего хозяина,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:43

2022-08-19T10:43

2022-08-19T14:53

россия

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Огромную свинью, обнаруженную на проезжей части Дмитровского шоссе, сразу после отлова доставили в приют для собак, где животное будет ждать своего хозяина, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После отлова увезли в ближайший собачий приют", — заявил собеседник агентства.Он добавил, что свинью-беглеца поместили в отдельный вольер.Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку, неподалеку от пересечения с МКАД, вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта. Животное удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, после чего его увезли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, происшествия, москва, мкад