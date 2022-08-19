https://ria.ru/20220819/svinya-1810657030.html
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД - РИА Новости, 19.08.2022
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД
Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:09
2022-08-19T10:09
2022-08-19T10:10
общество
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта."Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", - рассказал собеседник агентства.После этого животное увезли "в неизвестном направлении".
https://ria.ru/20220818/zhivotnye-1810475372.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
10:09 19.08.2022 (обновлено: 10:10 19.08.2022)
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД
Для отлова огромной свиньи у МКАД понадобилось много еды и одеяло
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта.
"Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", - рассказал собеседник агентства.
После этого животное увезли "в неизвестном направлении".