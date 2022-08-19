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В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД - РИА Новости, 19.08.2022
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В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД - РИА Новости, 19.08.2022
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД
Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T10:09
2022-08-19T10:10
общество
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта."Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", - рассказал собеседник агентства.После этого животное увезли "в неизвестном направлении".
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Дарья Буймова
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общество, москва
Общество, Москва
10:09 19.08.2022 (обновлено: 10:10 19.08.2022)
 
В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД

Для отлова огромной свиньи у МКАД понадобилось много еды и одеяло

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Свиньи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта.
© Наш Долгопрудный/ВКонтактеКадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
Кадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
© Наш Долгопрудный/ВКонтакте
Кадр видео очевидца со свиньей в районе МКАД
"Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", - рассказал собеседник агентства.
После этого животное увезли "в неизвестном направлении".
Свиньи в стойле. Германия
18 августа, 15:19
Огромную свинью отловили на шоссе у МКАД
 
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