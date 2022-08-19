https://ria.ru/20220819/svinya-1810657030.html

В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД

В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД - РИА Новости, 19.08.2022

В экстренных службах раскрыли подробности поимки свиньи у МКАД

Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T10:09

2022-08-19T10:09

2022-08-19T10:10

общество

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Огромную свинью на проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось быстро отловить при помощи приманки из еды и обычного одеяла, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне сообщалось, что около полудня на Дмитровку неподалеку от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению транспорта."Отловили свинью довольно быстро - насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом", - рассказал собеседник агентства.После этого животное увезли "в неизвестном направлении".

https://ria.ru/20220818/zhivotnye-1810475372.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва