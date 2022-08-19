https://ria.ru/20220819/sudno-1810622099.html

Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой

Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой - РИА Новости, 19.08.2022

Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой

Судно с грузом кукурузы на борту вышло в четверг из украинского Черноморска и направилось в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:08

2022-08-19T00:08

2022-08-19T00:16

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ООН, 19 авг - РИА Новости. Судно с грузом кукурузы на борту вышло в четверг из украинского Черноморска и направилось в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр."Торговое судно I MARIA отправилось сегодня (в четверг) из Черноморска, с 27 982 тоннами кукурузы на борту по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно направляется в Стамбул", - сказано в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220817/suda-1810323332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, экономика, турция, украина