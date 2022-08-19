https://ria.ru/20220819/sudno-1810622099.html
Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой
Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой - РИА Новости, 19.08.2022
Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой
Судно с грузом кукурузы на борту вышло в четверг из украинского Черноморска и направилось в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T00:08
2022-08-19T00:08
2022-08-19T00:16
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ООН, 19 авг - РИА Новости. Судно с грузом кукурузы на борту вышло в четверг из украинского Черноморска и направилось в Стамбул в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр."Торговое судно I MARIA отправилось сегодня (в четверг) из Черноморска, с 27 982 тоннами кукурузы на борту по морскому гуманитарному коридору в рамках черноморской зерновой инициативы. Судно направляется в Стамбул", - сказано в сообщении.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220817/suda-1810323332.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, турция, украина
В мире, Экономика, Турция, Украина
00:08 19.08.2022 (обновлено: 00:16 19.08.2022)
Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с кукурузой
Из Черноморска в направлении Стамбула вышло судно с 27 982 тоннами кукурузы на борту