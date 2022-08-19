США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев
Секретарь Совбеза Патрушев: США продолжат геополитические "эксперименты" в разных странах
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира, отметил Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример – договоренности в рамках блоков AUKUS и QUAD. Именно с опорой на их потенциал Вашингтон планирует начать в регион экспансию НАТО, а также навязать собственные торгово-финансовые механизмы в рамках так называемой индо-тихоокеанской стратегии", - сказал Патрушев.
"Нет никаких сомнений, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира – на Ближнем Востоке, а также в Африке и в Латинской Америке", - подчеркнул секретарь СБ РФ.