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США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
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США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев
США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022
США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев
США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:48
2022-08-19T11:48
россия
сша
вашингтон (штат)
нато
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира, отметил Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример – договоренности в рамках блоков AUKUS и QUAD. Именно с опорой на их потенциал Вашингтон планирует начать в регион экспансию НАТО, а также навязать собственные торгово-финансовые механизмы в рамках так называемой индо-тихоокеанской стратегии", - сказал Патрушев."Нет никаких сомнений, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира – на Ближнем Востоке, а также в Африке и в Латинской Америке", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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россия, сша, вашингтон (штат), нато, в мире, николай патрушев
Россия, США, Вашингтон (штат), НАТО, В мире, Николай Патрушев
11:48 19.08.2022
 
США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: США продолжат геополитические "эксперименты" в разных странах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира, отметил Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример – договоренности в рамках блоков AUKUS и QUAD. Именно с опорой на их потенциал Вашингтон планирует начать в регион экспансию НАТО, а также навязать собственные торгово-финансовые механизмы в рамках так называемой индо-тихоокеанской стратегии", - сказал Патрушев.
"Нет никаких сомнений, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира – на Ближнем Востоке, а также в Африке и в Латинской Америке", - подчеркнул секретарь СБ РФ.
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РоссияСШАВашингтон (штат)НАТОВ миреНиколай Патрушев
 
 
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