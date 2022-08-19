https://ria.ru/20220819/ssha-1810691684.html

США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев

США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев - РИА Новости, 19.08.2022

США продолжат свои "эксперименты" в разных странах, заявил Патрушев

США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:48

2022-08-19T11:48

2022-08-19T11:48

россия

сша

вашингтон (штат)

нато

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США продолжат свои экспансионистские геополитические "эксперименты" в разных регионах мира, в этом нет никаких сомнений, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Вашингтоном и его региональными союзниками, прежде всего Лондоном, продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по расширению действующих и созданию новых военных блоков в различных регионах мира, отметил Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств. Наглядный тому пример – договоренности в рамках блоков AUKUS и QUAD. Именно с опорой на их потенциал Вашингтон планирует начать в регион экспансию НАТО, а также навязать собственные торгово-финансовые механизмы в рамках так называемой индо-тихоокеанской стратегии", - сказал Патрушев."Нет никаких сомнений, что американцы продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира – на Ближнем Востоке, а также в Африке и в Латинской Америке", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810670092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), нато, в мире, николай патрушев