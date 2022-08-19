Вашингтон хочет сменить власть в Китае, заявила сенатор
Сенатор Ковитиди заявила, что США хотят сменить власть в Китае и нейтрализовать конкурента
Город Пекин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Используя ситуацию с Тайванем, США пытаются раскачать ситуацию в КНР, цель Вашингтона - смена власти в Китае и нейтрализация своего главного конкурента, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"В ближайшее время, помимо Украины, появятся новые жертвы Вашингтона, выступающие пушечным мясом для англо-саксов. Это, прежде всего, Тайвань, который сам того не понимая, стал инструментом большой геополитической игры США против Китая", - написала политик в своем Telegram-канале.
Играя исключительно по своим правилам, американцы признают концепцию "одного Китая", но только подконтрольного США. "А пока Китай не покорился англо-американцам, Вашингтон будет пошагово стараться его развалить", - отметила она.
Именно этим, по словам парламентария, обусловлено системное и всему вопреки формирование "нового Тайваня", с игнорированием мнения официального Пекина. "Прошедшие буквально недавно, переговоры США с Тайванем под эгидой так называемого Американского института на Тайване и Тайбэйского экономического и культурного представительства в США, являются лишь прикрытием, красивыми рассказами о торговых и инвестиционных отношениях", - уверена политик.
На самом деле "мы видим очевидную попытку американской экспансии на Юго- Востоке Азиатского континента", отметила Ковитиди.
Она подчеркнула, что прошло совсем немного времени после визита главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси, а США вновь "трудятся" в Китае. "Мы видим системное нарастание американского вмешательство в вопросы Китая. Теперь уже США, в лице своего представителя Сары Бьянки, обещают китайскому острову, что американцы построят на Тайване "более справедливую, процветающую и устойчивую экономику XXI века". Мнение Китая при этом никто в Вашингтоне спрашивать не собирается", - написала законодатель.
По ее словам, очевидно, что такая усиленная политическая и финансовая поддержка США китайского острова, вопреки позиции самого Китая, является очевидным вмешательством в вопросы независимого суверенного государства. Более того, может рассматриваться как очевидное посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет КНР.
"Применяя в отношении Китая тактику "вкрадчивого когтя" США вползло на Тайвань для раскачивания и ослабевания КНР. Циничные заявления Вашингтона о якобы приверженности принципа "одного Китая" и так называемом "непризнании Тайваня" лишь прикрытие планов США по нейтрализации КНР любыми возможными способами", - написала политик.
При этом Ковитиди напомнила, что согласно Новой Стратегии Национальной обороны США "Китай необходимо сдерживать, поскольку он является постоянным соперником Соединенных Штатов".
"Цель Вашингтона смена власти в Китае и нейтрализация главного конкурента США", - считает парламентарий.
15 августа, 22:29В Китае сравнили США с безголовой курицей