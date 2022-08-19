https://ria.ru/20220819/ssha-1810643740.html

США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин

США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин - РИА Новости, 19.08.2022

США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин

Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:34

2022-08-19T08:34

2022-08-19T08:47

в мире

европа

вашингтон (штат)

сша

евросоюз

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%... Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, по сравнению с прошлогодним. Кроме того, ощущается дефицит электроэнергии, а ее стоимость выросла в шесть раз за год."Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220817/gaz-1810267097.html

https://ria.ru/20220819/evropa-1810627270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, вашингтон (штат), сша, евросоюз