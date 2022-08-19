08:34 19.08.2022 (обновлено: 08:47 19.08.2022)
США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин: Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%... Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, по сравнению с прошлогодним. Кроме того, ощущается дефицит электроэнергии, а ее стоимость выросла в шесть раз за год.
"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - добавил Володин.