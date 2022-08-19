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США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин - РИА Новости, 19.08.2022
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США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин
США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин - РИА Новости, 19.08.2022
США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин
Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:34
2022-08-19T08:47
в мире
европа
вашингтон (штат)
сша
евросоюз
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%... Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, по сравнению с прошлогодним. Кроме того, ощущается дефицит электроэнергии, а ее стоимость выросла в шесть раз за год."Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - добавил Володин.
https://ria.ru/20220817/gaz-1810267097.html
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в мире, европа, вашингтон (штат), сша, евросоюз
В мире, Европа, Вашингтон (штат), США, Евросоюз
08:34 19.08.2022 (обновлено: 08:47 19.08.2022)
 
США готовы пожертвовать экономикой ЕС для сохранения власти, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить власть над миром, жертвуя благосостоянием граждан и экономикой Европы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%... Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству. Урожай на 20% меньше, по сравнению с прошлогодним. Кроме того, ощущается дефицит электроэнергии, а ее стоимость выросла в шесть раз за год.
"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе - Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - добавил Володин.
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В миреЕвропаВашингтон (штат)СШАЕвросоюз
 
 
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